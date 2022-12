Antes de que finalice el 2022 la provincia avanzará en otra obra clave para el sistema eléctrico sanjuanino, que permitirá despachar la energía que produzca el futuro dique El Tambolar, actualmente en construcción. El próximo 20 de diciembre la Empresa Provincial Sociedad del Estado (EPSE) licitará la segunda etapa de la Estación Transformadora (ET) Ullum, ubicada en el parque solar estatal del mismo nombre, que incluye la ampliación al doble de esa ET, y la construcción de una segunda línea de alta tensión de 18 kilómetros, para unir esta con la Estación Transformadora Albardón-Chimbas. Esto permitirá llevar la capacidad instalada de la ET Solar Ullum de 200 MVA (megavoltamperio) hasta 400 MVA, y así se podrá conectar al Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) la energía que aporte el nuevo dique que se hace en el río San Juan, además de sumar la de Caracoles y Punta Negra, y la de todos los parques solares del predio.

Actualmente, en ese lugar hay una ET más chica y una línea de alta tensión que une la Estación Transformadora Punta Negra y la Estación Transformadora Punta de Rieles, ubicadas en los extremos del predio. Se inauguraron en el 2019 y ahora, tres años después, el gobierno encara esta nueva obra que se estima costará entre 10 y 15 millones de dólares.

Los fondos saldrán del mismo fideicomiso con que se construye El Tambolar. Es que ese dique forma parte del proyecto de "Aprovechamiento Integral del río San Juan", que contempla además los diques "Ullum", "Caracoles" y "Punta Negra" que ya están produciendo energía y que son los proveedores del fideicomiso.

El presidente de EPSE, Juan Carlos Caparrós, dijo que la licitación se enmarca dentro de las tareas de planificación necesarias para el crecimiento de la red eléctrica, y que la obra ""redundará tanto en las posibilidades de evacuación de energía hídrica y solar desde esa zona, como así también robustecerá el sistema de transmisión en la zona norte de la Ciudad de San Juan". Agregó que la potencia final instalada de 400 MVA permitirá a su plena capacidad inyectar energía al sistema provincial para abastecer anualmente a unos 170.000 hogares con un consumo aproximado cada uno de 400 kWh mensuales. Si los proceso de la licitación se concretan en plazos normales, el funcionario estimó que las obras pueden estar iniciando a fines de febrero o principios de marzo de 2023. El plazo de obra es de 14 meses, con lo cual, estaría finalizada en el segundo semestre del 2024.

El predio que el gobierno provincial tiene en el departamento Ullum -donde está ubicada la Planta Solar San Juan I y la ET Ullum- está en el kilómetro 4,8, sobre la ruta provincial Nº 54, a 30 kilómetros al norte de la Ciudad de San Juan. Se trata de un predio de 1.200 hectáreas donde además de la central solar piloto oficial hay empresas que se asociaron con EPSE para participar en los programas Renovar y Mater que lanzó la Nación, con incentivos para impulsar el desarrollo de energías limpias. Cuando la empresa Genneia culmine la ampliación de su planta solar, el Parque Solar Ullum va a tener arriba de 200 MVA de generación.

De esa forma, la actual ET y línea eléctrica iba a quedar muy "ajustada", y, encima, en unos años cuando se termine la represa El Tambolar, ya no iba a ser suficiente. Por eso las autoridades vieron la necesidad de planificar el crecimiento del sistema de transmisión tanto local, dentro de la provincia, como su vinculación con el sistema interconectado nacional hacia provincias vecinas, como Mendoza y La Rioja. ""Si no hay red eléctrica suficiente y de envergadura, esto se dificulta". dijo Caparrós. Eso explica también la necesidad de tender una segunda línea eléctrica que vincule las ET. Desde el EPSE se explicó que a medida que el sistema eléctrico interno se va "mallando", y hay más líneas eléctricas que vinculan las estaciones entre sí, la operación del sistema en general es más robusta y confiable ante posibles fallas.



DATOS CLAVE

> Proyectos: San Juan ha venido creciendo en el desarrollo de proyectos hidroenergéticos, por la necesidad de contar con mayores recursos de agua para afrontar con cierta reserva los períodos de sequía como el ciclo actual; como así también el interés en el desarrollo de parques solares debido a la buena calidad del recurso solar en la provincia, el que se encuentra entre los mejores a nivel mundial.

> Parques solares: A través de EPSE viene desarrollando la zona de Ullum y la zona de Tocota (Calingasta) con proyectos solares. En ambos terrenos, se interactúa con iniciativas pública o privadas para la implementación de proyectos de generación, y para ello hay que tener resuelto previamente las posibilidades de evacuación de esa energía futura a generar. En Ullum se ha resuelto volcar la energía que se producirá por el aprovechamiento de El Tambolar.

La obra

Para ampliar la ET Ullum se construirán los campos de conexión en 132 kV para 2 nuevos transformadores que ya están en el lugar; y se amplía la Sala de Celdas de 33 kV. La línea de interconexión será doble terna, en 132 kV, con estructuras de hormigón y reticuladas. Además se amplía la ET Albardón-Chimbas.