Trámite. Para gestionar un crédito de la Caja hay que solicitar previamente un turno, que se puede hacer en la Gerencia de Préstamos de calle Mendoza 451 Sur.

Con el agravamiento de la crisis, es cada vez mayor la cantidad de empleados públicos que acuden a los créditos de la Caja de Acción Social, que tienen una tasa mucho menor a la de plaza, para atender los gastos familiares o refaccionar la vivienda. Al punto que hasta agosto ya llevan otorgados préstamos por un total de 557,9 millones de pesos, apenas 90,3 millones de pesos menos que los concedidos durante todo el 2019, que ascendieron a los 648,2 millones de pesos. Claro que ahora el tope de los créditos es superior. El otro fenómeno es que debido al alto endeudamiento de los trabajadores, con mutuales y dinero que también conceden algunos gremios, no todos están en condiciones de llegar a los beneficios de la Caja. De unas 90 consultas diarias, casi el doble de las del año pasado, sólo el 55%, es decir unos 50 solicitantes termina accediendo a una ayuda.



Para acceder a un préstamo de la Caja, según explicó Claudia López, hace falta tener, al menos, un 20% del recibo de sueldos liberado. Es porque los descuentos de gremios, mutuales y compras en farmacias, por ejemplo, reducen el neto disponible y por ende la capacidad de pago. Por ejemplo, hace falta un sueldo neto de 37.000 pesos para acceder a un crédito de hasta 110.000 pesos.



Por éstos es que de unas 90 consultas diarias, no todos pueden acceder al beneficio y sólo unos 50 tienen el préstamo que querían. Y deben esperar hasta "limpiar" el recibo de sueldo para volver a insistir. Es tanta la demanda actual que, como no pueden atender a todos los que van, ya hay turnos otorgados hasta el 26 de noviembre.



En cantidad de operaciones, los préstamos personales son los que registraron el mayor movimiento de enero hasta agosto, con 8.173 créditos y concentrando el mayor volumen de dinero, es decir 516,9 millones de pesos, el 95% del total, que fueron 557,9 millones de pesos. Los asistenciales sumaron 3,4 millones de pesos, el 1% del total. Pero los que más crecieron en cantidad de operaciones fueron los destinados a refacción de viviendas. En los primeros 8 meses del 2018 se registraron 233 operaciones por 15,3 millones de pesos. Mientras que en el mismo período de este año las operaciones ascendieron a 445, es decir un 91% superior, por un total de 40,9 millones de pesos.



La línea de créditos de la Caja resulta muy atractiva para los empleados públicos y por eso la demanda viene creciendo constantemente. En el mercado la tasa de interés supera el 70% anual, mientras que los de la Gerencia de Préstamos de la Caja están en el orden de entre el 34 al 39% anual. Y los fondos están disponibles en la cuenta del solicitante entre 24 y 48 horas desde que se completó el trámite. Y la tramitación de las ayudas, si se presenta toda la documentación solicitada, también es muy ágil.



Entre los tipos de créditos disponibles se encuentran la línea de préstamos personales, que desde el 6 de agosto pasado son hasta por 110.000 pesos y que se pueden cancelar hasta en 24 cuotas, con una tasa anual del 39,6%. Los que están destinados a la remodelación de viviendas son por un monto máximo de hasta 250.000 pesos, con un plan de hasta 48 cuotas y una tasa de interés anual del 30%. Esta línea, creada a partir de mayo del 2016, tiene la particularidad de que hasta un 30% del monto solicitado se deposita en la cuenta del titular y el resto se va acreditando en las cuentas de los proveedores que haya presentado para la adquisición de los materiales. Ambas líneas tienen gastos administrativos fijos de 600 y 500 pesos, respectivamente, mucho menos que los de los bancos de plaza. La tercera línea es la de los préstamos asistenciales, que son para aquellas personas que tienen un problema de salud y tienen gastos médicos extras. El monto a prestar es de hasta 50.000 pesos, pagaderos en 24 cuotas, con una tasa de interés anual del 34,8%.

2018

648

Es, en millones de pesos, la cantidad total de préstamos otorgados por la Caja durante el 2018.



Gastos



Una de las ventajas de estos préstamos es que no llevan costo financiero adicional, solamente al gestionarlos un gasto administrativo de entre 500 a 600 pesos.

2019

558

Es, en millones de pesos, el monto prestado por la Caja a los estatales hasta agosto de este año.



Los requisitos



Entre los requisitos para acceder a las ayudas de la Gerencia de Préstamos figuran ser empleado público provincial o que la entidad en la que trabaja el agente tenga convenio con la Caja de Acción Social. Además, el solicitante debe ser menor de 60 años la mujer y de 65 años el hombre. También hace falta pedir un turno para solicitar el préstamo.