En la provincia los sanjuaninos podrán aprovechar todo tipo de ofertas en productos seleccionados. Como en todo el país, las ventas en los últimos tiempos han caído y quieren impulsarlas.



Desde primera hora de hoy las sucursales sanjuaninas de las cadenas de electro tendrán disponibles un listado de ofertas en grandes y pequeños electrodomésticos y electrónica, que los clientes podrán adquirir tanto en el comercio, por teléfono o por internet. Según anticiparon habrá descuentos de entre el 20 y el 50 por ciento, y diversas opciones de financiamiento para comprar televisores, tablets, lavarropas, equipos de aire, teléfonos celulares, notebooks y heladeras. Es que para hacer frente a la caída de ventas que se está registrando en ese tipo de productos ante la pérdida del poder adquisitivo, las cadenas se unieron y organizaron la primera edición del ‘Electrofest’’, una estrategia que también llega a San Juan y que estará vigente hasta este miércoles 13 de marzo. De acuerdo a un sondeo preliminar, se suman a esta iniciativa los comercios Fravega, Garbarino, Megatone, Musimundo, Ribeiro y Naldo, quienes además ofrecerán con la compra el envío a domicilio. ‘’El lunes nos mandan el listado de ofertas, pero sabemos que van a haber productos de todos los rubros’’, dijo ayer el gerente de una de las tiendas. Otro directivo consultado agregó que la misma oferta que esté en la pagina de internet, va a estar en la sucursal. Un tercero sostuvo que se trata de productos seleccionados, pero de una amplia gama que incluirá línea blanca, pequeños aparatos, televisores, audio y telefonía celular.

VENTAS Y AUMENTOS

Según se pudo averiguar, la venta de esos rubros viene cayendo en forma sostenida y en las cadenas comentan que es porque ante la caída del poder adquisitivo la gente resigna la compra de este tipo de productos para volcarse a la comida o en el ultimo mes, los útiles para el colegio. Del relevamiento surgió que la venta en cantidades de electrodomésticos cayó hasta 40% en el último mes en la provincia, respecto a igual periodo del año pasado, lo que ha preocupado a los comercios. ‘’La gente ahora se vuelca a reparar la heladera y el lavarropa, y sólo sale a comprar cuando el aparato ya no da más’’ comentaron en uno de los locales. En otro local comentaron que la estrategia del Electrofest llega para intentar revertir algo esa situación, en un mes como el de marzo que naturalmente es muy negativo para la venta de este rubro. De todos modos, pese a la caída del consumo algunos de los consultados admitieron que los precios de los electrodomésticos subieron bastante al comienzo del año 2019. En ese sentido, algunos diarios nacionales informaron que la consultora DatosClaros, a través del método Price Intelligence; detectó subas de hasta 45 por ciento en categorías de electrodomésticos y tecnología del retail argentino local en enero pasado. En promedio, las subas trepan hasta el 32 por ciento. Según la consultora Ecolatina, el año pasado las ventas de electrodomésticos cayeron en promedio un 7,7, y para este 2019 proyectan que volverían a colocarse en terreno negativo porque no se espera una mejora en términos reales de los salarios hasta la segunda parte del año y ese crecimiento no alcanzaría para compensar el terreno cedido durante 2018. Además, el ingreso familiar será acotado por el encarecimiento de los servicios de electricidad, combustibles y salud.



Caída de ventas

40 por ciento cayeron las ventas de electrodomésticos medidas en unidades en San Juan, según un sondeo local.

En Nación

La consultora GFK informó que la venta de electrodomésticos en el país cayó 39% en enero pasado, liderando los productos de informática con un descenso del 46 por ciento.

Otras bajas