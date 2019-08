Taller de capacitación, realizado el viernes pasado en el local de San Juan TEC. Es la primera vez que se pone en marcha este programa de base tecnológica-social.

Luego de una convocatoria lanzada por San Juan TEC hay un total de 19 emprendimientos sociales con base en tecnologías de diversos sectores que están madurando en San Juan y que a fin de mes competirán para obtener un subsidio de 200 mil pesos que entregará el Gobierno para su puesta en marcha. Se trata del Programa de empresas sociales de base tecnológica, que según explicó el secretario de Política Económica, Alejandro Moreno, busca fortalecer distintos conceptos de negocios y darle a la gente en condiciones de vulnerabilidad entrar a este tipo de proyectos. Agregó que en este momento el grupo seleccionado está recibiendo distintas capacitaciones, para que puedan presentar su proyecto de negocios en una jornada luego de la cual se elegirán los ganadores. ""No hay cupos, serán financiados todos los proyectos que sirvan", dijo Moreno. Entre los proyectos aspirantes está por ejemplo el de Lía Brizuela que quiere crear una empresa para que las mujeres que tienen hijos chicos puedan trabajar desde sus casas brindando servicios de "Community Manager", a la vez que se empodera a las participantes. Ese trabajo consiste en gestionar, mantener y desarrollar la comunidad social de una marca o empresa en internet, a través de las redes sociales. Para ellos los trabajadores deben dedicar unas horas a buscar y publicar el contenido adecuado de la empresa a la que prestan servicio en Facebook, Instagram, Twitter y otros, ponerse en contacto con los seguidores (followers), revisar las menciones de su marca/empresa y reaccionar, etc. ""La idea es prestar el servicio a microemprendimientos o marcas chiquitas, incluso de departamentos alejados que no saben cómo tener presencia en internet", explicó Celeste Olivares, coordinadora del programa.



Pero además de este proyecto hay otros tan diversos como "Puente 4.0", que quiere crear una red de profesionales y expertos, que facilite a las empresas sumarse a la 4ta revolución industrial; otro que quiere crear una plataforma de inteligencia colectiva y colaborativa entre mujeres que sean mamás, o un emprendimiento de "acuaponia" (cría y cultivo de peces y plantas en agua). Otros ejemplos son los de fabricar marcos de anteojos en madera con finalidad social; una herramienta digital para dar trabajo a mujeres que se capacitan en su instituto, una App de violencia de género, impresión 3D para el desarrollo juguetes y material de rehabilitación para niños o adultos con discapacidad y una web para conectar instituciones y solucionar problemas sociales. También hay un proyecto de fabricar calefones solares con material reciclable para sectores vulnerables, otro de fomento de desarrollo tecnológico en zonas alejadas, elaborar bioinsumos (aceite esencial) con cooperativas vulnerables, fabricar un alimento que reemplace a la carne o producir estufas que funcionen en base a pellets de residuos de poda, entre otros.



Para competir, tendrán que presentar el proyecto en un video de no mas de 5 minutos de duración.



Claves del programa



El objetivo es fomentar la innovación social y la creación de empresas sociales, particularmente de aquellas que sean de base tecnológica, con la idea de generar puestos de trabajo. Por ello se impulsará la solución de problemas sociales mediante el uso de tecnologías y metodologías colaborativas, fomentando el trabajo en red.



Para quiénes



Está destinado a fortalecer aquellos proyectos cuyos puestos de trabajo estén orientados a personas vulnerables y grupos de riesgo, como por ejemplo, mujeres, personas desempleadas o con algún tipo de discapacidad. En todo momento se hará un acompañamiento que permita aumentar las posibilidades de éxito de los emprendimientos.



Las etapas



Los participantes pasarán por varias etapas tales como la de inspiración para que conozcan casos exitosos de procesos de innovación social, luego tienen capacitaciones y por último, una maratón de desarrollo de proyectos; hasta ser seleccionados para obtener el financiamiento de aportes no reembolsables para iniciar el emprendimiento.