La crisis hídrica por la que atraviesa la provincia, que está lejos de solucionarse, tiene muy preocupados a los hombres del campo en San Juan al punto que algunos ya se animan a anticipar que la falta de agua afectará los cultivos, con una merma de las superficies sembradas, como en el caso del tomate para industria, de alrededor de un 20%. Y el mismo impacto calculan para la próxima cosecha de uvas, mientras que está en duda, por ejemplo, el rendimiento en ajo, porque todo dependerá de si habrá o no riegos suficientes.



En este contexto, los productores sanjuaninos expresan que la crisis hídrica es sólo uno de los problemas que deben enfrentar esta temporada porque, además, está la cuestión de la falta de cintas de riego, que está lejos de solucionarse, y el fuerte aumento de los insumos, como en el caso de los fertilizantes, que vienen con un fuerte incremento en dólares.



Sergio Mena, presidente de la Cámara de Productores Agrícolas, fue uno de los que estimó que, en el caso de tomate para industria, habrá una merma de un 20% en la superficie cultivada. Traducido a números, y frente a unas 2.500 hectáreas sembradas la temporada anterior, eso significa unas 500 hectáreas menos. La siembra tiene lugar a partir de los próximos días y hasta septiembre y en el sector reina la incertidumbre. Y es porque, además, los fertilizantes nitrogenados han experimentado un incremento de un 40% en dólares, mientras que en los plantines fue de un 30% también en dólares, según calculó el dirigente y productor. En la actualidad, un plantín de tomate cuesta 4,20 pesos más IVA. "Pero el agua es nuestro gran limitante", dijo Mena.



Las zonas productoras por excelencia de tomate para industria están ubicadas en el Quinto Cuartel, en Pocito, en Médano de Oro, en Rawson, y algunas zonas de 9 de Julio y Caucete.



A la preocupación por el producto se sumó Guillermo Quiroga, vicepresidente de la Asociación Tomate 2000, quien habló del problema de la falta de agua, aunque recordó que casi el 90% de la superficie cultivada en la provincia cuenta con riego por goteo, con lo cual hay un mejor aprovechamiento del recurso. Y también mencionó el fuerte incremento de los insumos y el faltante de la cintas de riego, que vienen escaseando y que es una cuestión que está lejos de solucionarse. En el caso de las cintas, la falta es una de las consecuencias de la decisión del Gobierno nacional de aplicar restricciones a las importaciones, como medida última para cuidar las reservas, lo que en la práctica ha sido un freno a la llegada de insumos para el agro sanjuanino, en este caso de las cintas.



Por el sarro que trae el agua, las cintas para el riego se deben reemplazar prácticamente todos los años, pero en el 2021 no hay suficientes. Y con la crisis hídrica reinante en la provincia en el campo se complica la posibilidad de poder regar los cultivos.



Con el tema de la uva el problema es que la gran demanda de agua será en la época de brotación, según explicó Eduardo Garcés, titular de la Federación de Viñateros, entre agosto y septiembre, y todavía no hay acuerdo con la cantidad que traerán los canales y que podrán aportar los pozos. Así, a una cosecha muy ajustada, como la pasada (ver aparte), estimó que también podría haber una merma calculada en un 20%. "Es un cálculo", dijo el dirigente, porque habrá que ver qué sucede en la práctica.



Además mencionó que el viñatero debe afrontar otros problemas este año a la falta de agua, como es el fuerte incremento de los costos de los insumos. Así, por ejemplo, mencionó que la bolsa de 50 kilos de un fertilizante nitrogenado cuesta este año unos 50 dólares, cuando el año pasado costaba 30 dólares. "No sólo aumentó el valor del dólar sino que se incrementaron los precios en esa moneda", explicó el dirigente.



Antonio Javier García, de la Cámara de Productores de Ajo, estimó que ya fueron sembradas unas 1.000 hectáreas de ajo en la provincia, pero la duda que tienen en el sector es cuánto podrán cosechar por la falta de agua. "Si en Hidráulica hacen las cosas bien tendremos una buena cosecha", dijo.



Las zonas productoras están en Pocito, Rawson, 25 de Mayo, Angaco, Caucete y 9 de Julio.

Cintas para riego

Algunos productores compraron rollos de cintas en febrero, de entre 3.000 y 4.000 metros, a 111 dólares más IVA cada uno, pero ahora les piden 190 dólares más IVA, cuando consiguen alguno. Los principales países fabricantes de cintas son Israel, Italia y Brasil y el valor del rollo en el mercado internacional oscila entre los 180 y los 200 dólares.

Viñedos

3 Es en millones de pesos lo que cuesta en mano de obra el arreglo de una hectárea de parral, por ejemplo arreglar cabezales, reemplazar algunos palos y enderezar otros.

Abono

300 Es la cantidad de kilos de abono que hacen falta para una hectárea de parral, según calcularon en la Federación de Viñateros. La bolsa de 50 kilos cuesta 50 dólares.

La vendimia 2021

La última cosecha no fue tan mala como se esperaba en cuanto a volumen, al cosecharse casi un 5% más que el año pasado, cuando las estimaciones previas indicaban que iba a ser menos. Según las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, se recolectaron en total 2.122.091.558 kilos de uva en el país, es decir, un 4,58% más que los 2.055.725.509 cosechados en el 2020, y en el INV dijeron que fue porque no hubo tormentas graniceras fuertes ni pestes que mermaran el volumen. El pronostico del instituto incluso había indicado una merma del 6,39%. Al conocerse las cifras, el presidente del organismo, Martín Hinojosa, expresó que "estuvo dentro de los márgenes previstos", aunque advirtió que de todos modos se estaba frente a una cosecha pobre, un 20% menos de los normal, aunque el funcionario destacó la buena calidad de la materia prima recolectada.



No obstante los números de la cosecha, si hubo un importante movimiento en los despachos de vino. Así, durante junio pasado, las exportaciones totales de vinos crecieron frente al 2020 un 8,6% en volumen.



Los vinos fraccionados impulsaron este crecimiento de volumen con casi un 25%, frente al año anterior compensando las bajas en granel del 14%.