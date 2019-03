Explicación. En la página de la AFIP, www.afip.gob.ar, se puede consultar para conocer la nueva exigencia del organismo recaudador de los impuestos.

A partir del 1 de abril todos las empresas y los monotributistas deberán emitir sus facturas mediante el sistema electrónico o con controladores fiscales y el comprobante en papel sólo quedará autorizado para ser usado como mecanismo de resguardo para los casos en que, por fallas técnicas, no pueda utilizarse el que funciona online. La medida, dispuesta por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), preocupa al menos a los comerciantes agrupados en cuatro cámaras de la provincia, como las de Capital, Pocito, Rawson y Santa Lucía, porque sus representantes sostienen que hay zonas con problemas de conectividad y porque, en medio de la crisis por las bajas ventas, se les suman costos adicionales, como son pagar el servicio de internet, comprar una PC y una impresora para emitir la boleta.



El organismo recaudador implementó un cronograma para las distintas categorías del monotributo desde octubre del año pasado y ahora también quedarán incluidos en el nuevo sistema los que corresponden a la categoría “A”, que son los que facturan al año 138.127,99 pesos. Y también se consideran otros parámetros, como la energía eléctrica consumida y la superficie afectada a la actividad. Es decir que ahora deben usar el nuevo sistema todos los monotributistas y hasta los que están exentos del IVA, como asociaciones, fundaciones y entidades sin fines de lucro.



El objetivo que se busca, según explicó el contador Pablo Cosentino, especialista en tributación, es despapelizar la economía, simplificar los trámites, potenciar los controles y, en definitiva, reducir la evasión.



Pero, la medida tiene preocupados a los comerciantes locales. Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que el principal problema es la falta de conectividad. Y que por eso han hecho un planteo a través de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para intentar encontrar una salida. Pero son concientes de que si no se adaptan al nuevo sistema no podrán vender.



Carlos Fernández, de la Cámara de Comercio de Pocito, dijo que “no queremos incurrir en una infracción, pero el problema es que se suma un nuevo gasto a los costos fijos”. Es por el pago de la conexión a internet y la necesidad de adquirir una computadora y una impresora, para cumplir con la AFIP.



Carina del Valle Quiroga, del Centro Comercial de Rawson, sostuvo que “en los departamentos alejados es donde más se va a complicar. Y se da en un momento difícil porque las ventas no son buenas”.



Desde el Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía, Eduardo Giménez expresó que “antes de implementar una medida de este tipo se debió garantizar primero que hubiera conectividad para todos. Y además son costos adicionales en épocas difíciles. El problema es que hay que implementarlo para poder trabajar”.



La medida no tiene vueltas y por eso la preocupación de los comerciantes.

Nuevo procedimiento

Clave fiscal

El primer paso para adherir al sistema de la nueva factura electrónica es contar con la clave fiscal habilitada y con nivel de seguridad 3. El trámite se inicia ingresando al sitio www.afip.gob.ar, con la clave fiscal. Luego ir a Administración de puntos de venta y domicilios.



Punto de venta

El paso siguiente consiste en crear el nuevo punto de venta para la emisión de la factura electrónica, que debe ser distinto al que se utilizaba con la facturación manual en talonarios papel. También se debe asociar un domicilio, creado previamente.



Datos

El paso siguiente en el procedimiento consiste en ingresar a Comprobantes en línea y cargar los datos generales que deben figurar en la factura a emitir. Deben aparecer la fecha de inicio de la actividad, inscripción en Ingresos Brutos y nombre del negocio.



La operación

A continuación se ingresa a Comprobantes en línea desde la opción generar comprobante. Luego se cargan los datos de la operación. Por ejemplo si se trata de una venta, los artículos, cantidad y el importe. También deben figurar los datos del comprador.



Opciones

El último paso del nuevo sistema de la factura electrónica consiste en elegir una de las opciones, que son imprimir la boleta y entregarla al cliente, enviársela por mail o archivarla en forma digital porque servirá de comprobante de la operación.

> La utilidad del nuevo sistema



La factura electrónica es un comprobante digital legalmente equivalente a la boleta en formato papel, que la reemplaza en la mayoría de las operaciones de quienes estén obligados u opten por su utilización. Permite la gestión, almacenamiento e intercambio de comprobantes por medios electrónicos o digitales sin necesidad de su impresión, pudiéndose gestionar desde una PC, tablet o smartphone.



Posibilita registrar en las bases de la AFIP todos los comprobantes facturados en tiempo real y anula los costos de impresión, distribución y almacenamiento.