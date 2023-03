Aunque para el viernes 14 de abril está prevista la asamblea para la renovación de autoridades en la Federación Económica (FE) de San Juan, hay desinterés por designar un dirigente para reemplazar a Dino Minnozzi, actual conductor de la organización empresaria. Es que según los estatutos, le corresponde al sector Comercio presidir la entidad, pero hasta ahora no asuma ningún candidato, según las consultas de este diario. El propio Minnozzi dice que si tiene "respaldo" está dispuesto a continuar.

Minnozzi viene del sector de la Industria y está en el puesto desde el 2019 y con mandato prorrogado por la pandemia. Así las cosas, la conducción que resulte de la asamblea estará apenas un año y en abril del 2024 habrá que hacer un llamado para designar la nueva cabeza de la entidad, que esta vez tendrá un mandato de 4 años.

"No tengo problema en dar un paso al costado si no tengo apoyo", dijo Minnozzi. Pero el tema es que enfrente hasta ahora no asoma nadie.

Carlos Otto, titular de la Asociación de Propietarios de Farmacia y representante del área de Comercio en la entidad, dijo que les corresponde a ellos conducir la federación. Pero por el momento no tienen ningún candidato.

Lo razonable sería que la gestión que está ahora siga y después venga una conducción por cuatro años más". Dino Minnozzi - Presidente de la FE

Desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, que también integra el área del Comercio, Analía Salguero dio a conocer que "sería muy bueno que haya alternancia porque le hace muy bien a las instituciones".

Laura Zini, desde la Cámara de Comercio, dijo que incluso está esperando la comunicación formal para el llamado a asamblea, que será en menos de tres semanas.

Lo que está en juego es la conducción de la Federación Económica, una organización encargada de representar a los empresarios y generar beneficios para favorecer su desarrollo. Y para ese fin incluso recibe fondos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) para solventar su funcionamiento.

La FE es una institución de segundo grado que nuclea a cámaras empresarias de la provincia y hasta el momento tiene unas 24 cámaras en condiciones legales de participar en la renovación de autoridades. Como integrante de CAME, Minnozzi viene ocupando el puesto de secretario de Servicios de la organización nacional. Y como parte de esa entidad vienen llevando adelante distintas acciones en pos de la capacitación de la dirigencia provincial.

La FE fue creada el 12 de junio de 1914 como Liga de Defensa Comercial. El 12 de julio de 1934 cambió su denominación por Centro Comercial e Industrial. Desde entonces, siguió desarrollándose hasta incorporar instituciones de todos los sectores de la economía. Por esa razón, el 9 de mayo de 1953 se constituyó como Federación Económica.

En el caso de Minnozzi, llegó al puesto desde la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria y sucedió a Francisco Meló, quien había recibido muchas críticas por la poca actividad que había desarrollado desde la entidad. En cambio, con Minnozzi le devolvió el peso que supo tener. Al punto que de 6 entidades asociadas ahora suman unas 24.

