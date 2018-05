Colas. Al igual que en otros puntos del país, también en San Juan mucha gente se volcó a comprar dólares en las casas de cambio, aunque luego la moneda terminó bajando.

Las medidas del Gobierno nacional para llevar tranquilidad al mercado tras las corridas por el dólar con el fuerte aumento de las tasas de interés y una baja en la meta de déficit fiscal de 3,2% a 2,7% causaron mucha preocupación en el sector productivo provincial por el temor a que caigan las inversiones y el consumo, lo que provocaría la pérdida de fuentes de trabajo.



Después del sobresalto del jueves con la fuerte suba de la moneda estadounidense, a lo que se sumaron las versiones de cambios en el equipo económico, la Rosada apuró ayer una conferencia de prensa del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, a la que se sumó el titular de Finanzas, Luis Caputo, con la intención de enviar un mensaje de calma y evitar que se profundice la volatilidad en el mercado. Fue así que anunciaron una suba de 675 puntos básicos en la tasa de política monetaria, para ubicarla en 40%. También el ministro de Hacienda habló de una decisión del Gobierno de "ratificar el rumbo de la política fiscal" con una modificación de la meta para este año del 3,2% al 2,7%. La decisión implicará un recorte de las necesidades de financiamiento por 3.200 millones de dólares y luego admitió que el gasto en infraestructura sufrirá fuertemente las consecuencias de estas medidas.



Frente a este panorama, los referentes de 6 cámaras empresarias locales, la Unión Industrial, la Cámara de Comercio, la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios, la Federación de Viñateros, Cámara Minera y la representación local de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, expresaron su preocupación por el temor a que la suba de tasas y la escalada del dólar vayan a provocar el encarecimiento del crédito, que como consecuencia, provocará una disminución del consumo y la pérdida de fuentes de trabajo.



"Estamos muy preocupados porque la actual situación tiene un fuerte impacto en las economías regionales ya que puede provocar una paralización en las inversiones por el desaliento que significan las altas tasas de interés", dijo Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial de San Juan.



Otro que se mostró intranquilo fue el presidente de la Cámara de Comercio, Hermes Rodríguez, quien sostuvo que "la fuerte suba de tasas que impulsa el Gobierno nacional va a provocar el encarecimiento del crédito y si la gente deja de pagar sus tarjetas caerá el consumo. Esto no traerá otra cosa que el cierre de negocios y la pérdida de puestos laborales".



Desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados, Alejandro Donna manifestó que "el impacto de la actual situación es negativo porque muchos aprovechan para generar especulación y cuando eso pasa, algunos empiezan a subir los precios por las dudas".



Jaime Bergé, a la cabeza de la Cámara Minera, habló de "no generar alarma", pero advirtió del peligro "de que frente a tasas tan altas el que tenga dólares los pueda volcar a la especulación financiera".



Tras el fuerte incremento de la tasa de interés dispuesta por el Banco Central y el anuncio de una reducción adicional del gasto público, la administración nacional logró frenar la escalada alcista del dólar de los últimos días y retrocedió 72 centavos respecto al cierre del jueves, en 22,28 pesos. Además, la entidad advirtió que no dudará en volver a subir el costo del dinero "para garantizar el proceso de desinflación" y con el objetivo de defender su meta inflacionaria de 15% para este año.



El representante de la Federación de Viñateros, Eduardo Garcés, expresó que "con la suba de tasas lo que se consigue es que siga siendo más negocio la bicicleta financiera que la producción. Y el que sale perdiendo siempre es el productor". El dirigente sostuvo que el panorama se complica en un contexto de fuerte suba de las tarifas de servicios y de encarecimiento del crédito.



Guillermo Cabrera, referente de la CAME en San Juan, dijo que "el impacto en el sector productivo de la actual situación es negativo porque la gente frena las compras, deja de consumir y el que sale más perjudicado es el sector comercial que ya viene con una fuerte caída en sus ventas".



Entre los consejos a la gente, los empresarios sugirieron no dejarse llevar por las versiones catastróficas, no comprar en exceso, buscar las ofertas y evitar las maniobras especulativas.





Las medidas de ajuste

Menos obra, menor déficit

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acompañado por su par de Finanzas, Luis Caputo, oficializó ayer la decisión de modificar la meta del déficit fiscal para este año para producir un ahorro de 3.800 millones de dólares. El recorte impactará específicamente en la obra pública. "Vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%", dijo Dujovne, que precisó que "el déficit después de intereses va a bajar de 6% a 4,9% del PBI. Luego dijeron que la "poda" puede ser menor si se amplía la cantidad de proyectos de Participación Pública Privada (PPP).

Suba de las tasas

Otra de las medidas adoptadas fue el anuncio del Banco Central de aumentar la tasa de Política Monetaria en 675 puntos a 40% y amplió el ancho del corredor de tasas, que a 7 días se ubicarán en 47% para el pase activo y 33% para el pase pasivo. Las tasas a un día subieron a 57% para el pase activo y 28% para el pasivo.



En la práctica, la menor tasa convalidada y el elevado volumen negociado marcó a las claras que las medidas oficiales incentivaron a los inversores locales a volcarse nuevamente a la compra de Letras en pesos, en busca de los tentadores rendimientos.

Los bancos y el dólar

El Banco Central decidió también ponerle un freno al drenaje de divisas al establecer que la posición global neta positiva de moneda extranjera de los bancos, computada en saldos diarios al tipo de cambio de referencia no podrá superar el 10% de la responsabilidad patrimonial computable o los recursos propios, a partir del próximo lunes. En la actualidad, el porcentaje se ubica en el 30%.



Esto significa que los bancos de todo el país tendrán que salir a vender sí o sí los excedentes de dólares que puedan tener a diario y sólo podrán atesorar el 10%. Así al elevar la oferta de divisa disponible en plaza, el precio se mantiene bajo.

Opinión

"Hay que ser previsibles"

Lucila Avelín - Licenciada en Economía



"En mi opinión el tipo de cambio tiene que buscar un valor más estable y hay que esperar a ver dónde terminan el dólar y las tasas de interés. Si se mantiene el dólar alto habrá una transferencia a precios internos y la contracara será un alivio para los exportadores, pero es difícil mantener ese equilibrio porque al productor le terminan subiendo los costos por inflación. En el sector industrial, los que tengan muchos componentes importados van a tener que ver el tema del dólar. Con el comercio hay que tener en cuenta cuánto se traslada a inflación para ver cuánto le queda de salario real a la gente para poder consumir. El problema de no controlar la inflación es que el consumo se puede estancar.



En este panorama hay que hablar del porqué el crecimiento del país no se ha trasladado a la gente y la razón es que el modelo del Gobierno no está basado en consumo sino en inversión y por eso la gente va a tardar en sentirlo y lo va a percibir siempre y cuando se recupere su salario real.



Al Gobierno todavía le falta terminar de dar señales bien claras para que las empresas se terminen de decidir a invertir y se produzca la lluvia de inversiones de la que se hablaba. Un problema fue que entraron dólares, pero la mayoría se quedaron en el mercado financiero y no fueron a la economía real. Hay que dar muchas señales para que los capitales extranjeros decidan dejar de invertir en Lebac y lo hagan en una fábrica. Nadie va a invertir sino no hay un contexto macro más previsible".