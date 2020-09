Por lo bajo y fuera de micrófono, dirigentes que integran la comisión directiva de la Federación Económica expresaron su malestar por la ruptura de la armonía en la que habían venido trabajando por los roces surgidos en el sector comercial de la entidad, a partir del accionar del dirigente que está al frente del área. Y si bien no quieren echarle la culpa al presidente, Dino Minnozzi, por lo que está sucediendo, dicen que debería intervenir para frenar las disputas.

Los hechos que desencadenaron las fricciones comenzaron en junio, cuando en la pata comercial de la entidad fue designado Marcelo Vargas, un dirigente rawsino proveniente de la Cámara de Comercio del Interior, pero con un accionar polémico que, incluso, ha afectado la relación con el Gobierno provincial.

A fines de abril, con plenas medidas de aislamiento social, Vargas junto a otros comerciantes protagonizaron una protesta en las inmediaciones del Centro Cívico. Como resultado de su proceder, el 5 de mayo el rawsino fue condenado en el fuero de Flagrancia a pagar una multa de 5.000 pesos y a realizar tareas comunitarias en la Municipalidad de Rawson. Esta semana que está finalizando y cuando debía comenzar con su labor en la plaza departamental, Vargas posteó en sus redes sociales en tono de burla: "Mi primer día en la muni. Me mandaron a tomar un café. Soy todo un ñoqui". La frase no sólo cayó muy mal entre los empleados municipales sino que el dirigente no se disculpó y dijo que fue un "chiste".

El sector comercial es uno de los más fuertes en el funcionamiento de la federación.

Como si fuera poco, previo a la decisión del Gobierno provincial del regreso a la actividad en el ámbito comercial, Vargas estuvo participando en la organización de una nueva protesta, que al final fue abortada. Pero en la administración sanjuanina tomaron nota del diario.

La federación, con una dilatada trayectoria en la vida provincial, tiene una comisión directiva integrada por ocho representantes que provienen de los sectores Producción, Industria, Comercio, Servicios, además de secretarios y prosecrecretario y tesorero y protesorero. En el caso de Vargas, fue designado como director del área comercial, pero viene realizando una tarea polémica y que produce tensión en la relación con el Gobierno sanjuanino.

Esos problemas son los que, por lo bajo, los miembros del directorio le cuestionan a Minnozzi y que no intervenga para frenarlos.

Mientras tanto, Vargas se escuda en que, según sus dichos, un ochenta por ciento de los comercios que funcionan en la provincia lo han elegido para que los represente. Y que ese respaldo le da pie para su accionar.

La representación en el comercio sanjuanino ya venía dividida y la grieta se agigantó con la pandemia por el coronavirus. Y es porque un sector de los comerciantes salieron a exigir un trato prioritario del gobernador Sergio Uñac en las actuales circunstancias. Incluso esa es una de las banderas que viene agitando Vargas en las últimas semanas. Le exige una audiencia al mandatario para reclamarle soluciones a los problemas por los que viene atravesando el sector por la crisis económica que ha generado el agravamiento de los contagios producidos por el Covid-19, a partir del brote con origen en Caucete.