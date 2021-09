El ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, presidió ayer la primera reunión Regional Cuyo de la Comisión Federal de Producción Ganadera, donde se presentó el Plan Ganadero Federal. En diálogo con DIARIO DE CUYO, levantó el pulgar a proyectos sanjuaninos clave, tales como la construcción de una planta lechera y aseguró el apoyo para conseguir financiamiento para avanzar en un plan integral de riego por goteo, ante la crisis hídrica. También justificó las razones por las que se retomaron las trabas a la exportación de carne.

-¿Qué posibilidad hay de desarrollar el proyecto de una planta lechera en San Juan?

-Nosotros tenemos una Dirección Nacional de Lechería que está en permanente evaluación de los planes estratégicos y hay posibilidades de implementar una planta lechera en la provincia. En la práctica la lechería tiene complejidades en cuanto a los recursos alimenticios, que deben tener determinada característica que permitan que sea sostenible durante todo el año; además de la cultura de la lechería que tiene un componente importante en la producción. Pero hay una gran ventaja que hoy ya no hay clima que sea limitante para la provisión de leche. En otras épocas uno se imaginaba la producción de leche en ambientes de climas templados, particularmente la Pampa Húmeda. Hoy hay modelos tecnológicos que permiten la producción de leche prácticamente en todo el territorio nacional.

-¿Pueden haber fondos nacionales y créditos internacionales para poner riego por goteo en todos los cultivos locales ante la sequía?

- Es un desafío que estamos trabajando de manera coordinada a nivel provincial. Sí, claramente estoy al tanto del tema y estamos al tanto de los financiamientos nacionales como de los internacionales. Tenemos un área que gestiona los créditos internacionales en articulación con las provincias y se ocupa del tema. Estamos articulando con Nación y provincia un plan de riego por goteo, porque a nivel nacional estamos ante la manifestación de una seca de magnitud que está ocurriendo no sólo en la cordillera, sino también en el Paraná, y entre la cordillera y el Paraná. Son problemas de secas que están por fuera de los promedios y que pone de manifiesto la importancia del riego en cada una de sus funciones. Y el riego por goteo que propone el gobierno provincial y las entidades de productores es sin duda la respuesta más eficiente ante el déficit de agua.

-¿Entonces podemos esperar ayuda nacional para ese tema?

- Sí. De hecho, algo estamos trabajando; ya hemos girado fondos en equipos de perforación, para acceder al agua subterránea, que después se complementa, dependiendo de la actividad, con riego por goteo o con provisión de agua para la ganadería.

-Al respecto, ¿este foro que se hace hoy en San Juan busca extender la ganadería a lugares no tradicionales como el nuestro?

- Exactamente, y, además, de compartir entre quienes ocupan la misma región las experiencias y sinergizar el conocimiento. E incluso potenciar si uno tiene gran capacidad de alimento balanceado y la otra accesibilidad al agua, algo que hoy es un bien tan escaso. Se pueden complementar las actividades entre las provincias de una región. Como las provincias a partir de la generación de un espacio de articulación empiezan a sinergizarse, a potenciarse en compartir entre sí sus conocimientos y sus posibilidades de generar modelos propios que le son aplicables a otras provincias.

Emergencia agropecuaria "Ya se han girado fondos y se van a volver a girar ahora"

-¿Hoy se sacan conclusiones y se incorporan al Plan Ganadero?

-Sí. Nosotros hemos hecho las bases del Plan Ganadero que remitimos a todas las provincias. Después de eso hicimos una segunda propuesta de dividir por regiones, y empezamos por el norte. Por el concepto agroecológico, el gran Chaco, el Norte grande y la Mesopotamia tienen un modelo de articulación muy eficiente que nos permitió juntar a 10 provincias. La región de Cuyo tiene otras características, diferentes a otras provincias como pueden ser las del Centro o de la Patagonia.

Entonces decidimos hacer regiones, enviamos las bases a cada provincia, cada provincia nos envió sus propios planes, y nosotros hicimos el trabajo de compatibilizar las visiones de cada uno de esos planes. Las nuevas conclusiones fueron remitidas y enriquecidas, y en este último período lo que hicimos fue revalidar fuentes de financiamiento y de tecnologías.

-¿Qué se va a discutir en el encuentro sanjuanino?

-Son cuatro temas: políticas, financiamiento, tecnologías y comercialización. El Plan Ganadero en realidad es un proceso dinámico, porque aparecen situaciones en cada momento. Por ejemplo si hoy no tuviésemos la restricción del agua quizás el planteo no sería cómo accedemos a ella. Pero la realidad nos marca que hoy tenemos prioridad en el agua porque está en una situación crítica.

Plaga "Es decisión del gobierno acompañar a la provincia en la lucha contra Lobesia".

-¿Habrá fondos para la campaña contra Lobesia botrana en viñedos?

-Está definida la ayuda, el acto administrativo para el giro de los fondos a las provincias, y sin que haya ley. Porque recordemos que hasta dos años atrás había una ley, pero ahora es decisión del gobierno nacional acompañar a las provincias en la lucha contra la Lobesia.

-¿Ya se puede exportar uva en fresco a Brasil sin bromuro?

-Sí, y estamos muy contentos porque hace que se exprese la genuina calidad de la uva sanjuanina. Sé claramente que perdieron muchos mercados, por eso durante la pandemia hemos hecho que vengan los fiscalizadores brasileños, el gobernador puso a disposición los recursos para que recorran las zonas y gracias a esa articulación se posibilitó que hayamos liberado la uva del mecanismo de bromuración.

-¿Por qué se prorrogó el decreto que traba la exportación de carne?



El valor de la carne bovina había tomado valores muy por encima del índice de precios al consumidor, y del índice de alimentos. Desde hace un tiempo veníamos analizando y profundizamos la denuncia hacia actores irregulares que utilizaban a la carne como un mero instrumento de especulación financiera no le importaba siquiera lo que pagaba porque en realidad lo que hacían era girar productos afuera, cobrarlos en dólares y no ingresarlos, o ingresarlos a través de instrumentos que potenciaban la especulación financiera y que eso les daba mayor capacidad para calentar la plaza. O sea, pagar precios que estaban por encima de la presión real de la oferta y la demanda. Además estábamos en un escenario internacional con precios en alza y se decidió intervenir de manera muy fuerte.



-¿Y se ha logrado bajar el precio de la carne?



-Sí, se ha logrado estabilizar, que determinados productos hayan bajado y otros están respetando un alza por debajo del índice de precios. Ayer (por el miércoles) se prorrogó los efectos del artículo 2 del decreto que habilitada las exportaciones de 50% de los exportado en el segundo semestre del año pasado. Si nosotros no prorrogábamos íbamos a tener una suba brutal del precio de la carne porque están todos esperando solamente hacer negocios. No es que dijimos cerramos las exportaciones, sino que las habilitamos al 50% porque también vale la pena recordar que nos interesa que exporten. Porque eso nos ayuda a cubrir lo que es la restricción externa, es decir los dólares de afuera que necesitamos para que todo lo que está haciendo hoy la industria y los servicios pueda funcionar. Si no tenemos dólares frescos no funciona y este decreto sí lo promueve.

Los objetivos del Plan Ganadero

El gobernador Uñac, junto a Basterra presentaron en San Juan detalles del Plan Ganadero Nacional a funcionarios cuyanos que vinieron al encuentro. Uñac enumeró el plan provincial para fomentar la ganadería como actividad diversificadora de la economía, y destacó el carácter federal del Plan nacional y el trabajo en conjunto entre los gobiernos nacional y provincial para generar oportunidades y potenciar la actividad económica a través de la producción ganadera. Por su lado, Basterra explicó que la cartera que dirige busca la inclusión social y territorial para que "cada argentino pueda realizarse donde haya elegido vivir".



El Plan Ganadero Federal tiene cinco objetivos estratégicos: Uno es mejorar la productividad ganadera, otro es aumentar el agregado de valor y el tercero, fomentar la incorporación de tecnología e innovación en toda la cadena. Además busca promover una producción ganadera sostenible y por último, fortalecer a los consumidores. El punto de partida para alcanzarlo es la construcción de una visión federal e inclusiva sobre el sector, con el objetivo de ordenar la relación entre mercado interno y externo, atendiendo las particularidades de cada región. En Argentina hay 53,5 millones de cabezas de ganado. La producción de carne alcanza a 14 millones de cabezas que producen 3 millones de tn. El peso medio de faena se mantiene en 227 kg.