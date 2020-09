Panorama. Ya se observa que el nivel de agua en el dique de Ullum es muy bajo, pero en el verano se puede complicar aún más.

Con la poca agua de reserva que tendrán los diques, fundamentalmente Punta Negra y Ullum, en los que se viene desarrollando una fuerte actividad deportiva y de esparcimiento en el verano, está en duda que se pueda llevar adelante ese movimiento la próxima temporada. “Se está analizando, pero va a ser difícil usar los diques”, dijo ayer el titular de Hidráulica, Maximiliano Delgado, en el programa ‘Demasiada Información‘ (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento. Frente a este panorama, los concesionarios de clubes y paradores, manifestaron su preocupación porque tenían expectativa de tener una buena etapa cuando, por el crecimiento de los contagios, será difícil hacer turismo fuera de los límites provinciales.

Como muestra del grave panorama, el funcionario dijo que con las pocas nevadas registradas hasta ahora en la zona cordillerana va a llegar octubre, al comienzo de la próxima temporada hídrica, apenas con una reserva, contabilizando la de los 3 embalses, de 200 hm3 en los diques, menos de la mitad de la capacidad del dique de Ullum, que es de 360 hm3. Por eso es que incluso van a apelar a poner en marcha a partir de noviembre un total de 64 perforaciones, que sumarán 6 m3/s diarios de agua al sistema para mejorar la distribución por los canales de riego de la provincia.

“Esperábamos más nevadas, para estar un poco mejor que el año pasado, pero hasta acá eso no ha ocurrido”, explicó el titular de Hidráulica.

Pablo Bazze, a cargo del complejo Del Bono Beach, en el dique de Ullum, dijo que por la conjunción primero de los efectos de la pandemia y ahora por la falta de agua, la temporada está en “stand by”, como él la definió. Y aclaró que no hay ningún preparativo tanto en las instalaciones como salir a la venta con paquetes para la temporada. Si bien tienen piletas, dijo que el espejo del lago es el principal atractivo para quienes optan por concurrir al lugar.

Otro de los que están preocupados es Ricardo Ortiz, de Bosque del Dique, también en el dique de Ullum. “Por la cota del dique que veníamos observando era previsible”, sostuvo el presidente del club. Y si bien dijo que también tienen piletas, el nivel del agua no permite llegar con las embarcaciones al agua desde el embarcadero. “Será una temporada triste”, graficó.

Con el parador Puerto Aventura en el dique Punta Negra, Mauro Ayesa dijo que no estaba enterado de que se pudiera complicar tanto la temporada. En el parador, además de un restaurante, tiene alquiler de kayaks, bicicletas y en el espejo del dique tiene hidropedales y el catamarán. Su principal preocupación es la embarcación porque si baja mucho el nivel no lo autorizarán a navegar. “Esperemos que no sea para tanto”, dijo Ayesa.

Uno que podría resultar menos afectado es el Kayak Club San Juan, ubicado aguas abajo del paredón del dique de Ullum. Por su situación, y como se debe desembalsar agua para el riego, Marcelo Pickenhayn, presidente del club, dijo que el problema no sería la falta de agua, pero su temor pasa por los efectos de la pandemia. Incluso, antes de que la provincia volviera a Fase 1, alcanzaron a abrir y fue un grupo interesante de gente. “Pero habrá que ver qué pasa en la temporada”, dijo.

De acuerdo a los datos con que cuentan en Hidráulica, por la información recibida de las estaciones nivometeorológicas remotas, las alturas de nieve observadas a junio pasado, arrojan valores menores que los observados para el mismo período del año 2019. Esa información ratifica la probabilidad de que la oferta hídrica para el ciclo hidrológico 2020-2021 sea menor que la del ciclo 2019-2020.

Delgado agregó que no ayudó la temporada de nevadas, que desde las provincias del sur y hasta Mendoza, tuvo precipitaciones importantes, pero no ha ocurrido lo mismo en San Juan. Por eso también la situación es complicada en La Rioja y Catamarca.

Capacidad

39 Es el porcentaje de almacenamiento de agua que tienen ahora los tres diques, Los Caracoles, Punta Negra y Ullum.

Subterránea

400 Son los miles de hm3 que se calcula que hay de agua subterránea en la provincia. Pero faltan pozos.

Para guardar

En junio del 2019 se licitó la segunda etapa de Tambolar, que tendrá una capacidad de embalse de 605 hm3. Una vez terminado la capacidad de embalse total de la provincia será de 1.967 hm3. Pero la reserva está disminuyendo.

En prevención

Un comité de expertos que elaboró un documento por la crisis hídrica recomendó, entre las principales medidas, colocar medidores de agua domiciliarios y la suspensión de las veranadas, que comprenden que ganado chileno viene a alimentarse a zonas de vegas altoandinas. Además, actualizar el Inventario Provincial de Glaciares, integrar todas las estaciones meteorológicas y nivometeorológicas de los distintos organismos públicos y privados en un único sistema online, diseñar, construir e instrumentar aforadores automáticos en los principales ríos del sistema hídrico de la provincia (ríos: Castaño, Calingasta, Blanco (Calingasta), Los Patos, Arroyo Agua Negra, Blanco (Iglesia). También realizar el saneamiento del cauce del Río San Juan, a partir del partidor San Emiliano.