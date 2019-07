Un relevamiento de DIARIO DE CUYO entre 6 representantes del sector sindical de algunas de las principales actividades que se desarrollan en la provincia y 3 exponentes del sector empresario arrojó que por estos días se vive una especie de "veranito" porque se nota un leve repunte de la actividad económica y que la presión de la inflación empieza a ceder, pero ven con preocupación el futuro económico más allá de las elecciones nacionales de octubre.

Casi todos coinciden en que el pago del medio aguinaldo tanto en el sector estatal como en el privado ha traído una leve mejoría en el bolsillo de los trabajadores, como así también que se están empezando a ver los resultados de los acuerdos salariales, pero el común denominador es el convencimiento de que los salarios siguen perdiendo frente a la escalada inflacionaria, que de todos modos empieza a mostrar signos de desaceleración. Así, por ejemplo, la inflación de junio fue del 2,7%, la más baja en lo que va del año, pero ya lleva un 22,4% acumulado en el primer semestre del año.

Los representantes gremiales consultados fueron Eduardo Cabello, delegado regional de la CGT y secretario general de la UOCRA, Mario Matic (Bancarios), Alejandro Kokot (Aguas y Gaseosas), Emilio Ozán (FOEVA), Ariel Gutiérrez (UOM) y Héctor Maldonado (UTA). Desde el sector empresario dieron su parecer Hugo Goransky (Unión Industrial), Dino Minozzi (Federación Económica) y Ante Dumandzic (Cámara de la Construcción).

Si bien los gremialistas coinciden en que todo incremento salarial en el bolsillo del trabajador beneficia el consumo, la escalada inflacionaria viene erosionando el poder adquisitivo del sector y eso, además de afectar la actividad económica, genera más pobreza. "Seguimos perdiendo frente a la inflación", graficó Gutiérrez, de los Metalúrgicos.

En el sector empresario perciben que, más allá de algunas medidas para intentar llegar a las elecciones en calma, siguen haciendo falta herramientas de fondo como reducir la presión impositiva y fijar incentivos para las economías regionales, como la de San Juan.

"No hay obras nuevas, sólo estamos terminando las que estaban licitadas", se quejó Dumandzic desde la Cámara de la Construcción, mientras que Minozzi, desde la Federación Económica, sostuvo que "vamos en la dirección correcta pero hay incertidumbre por el futuro". Goransky expresó que "no hay reactivación, lo que hay sólo son parches" y reclamó la necesidad de implementar una reforma impositiva profunda que le ayude al empresario a producir.

Los acuerdos salariales por sector

A continuación un panorama de los acuerdos alcanzados en los sueldos de los trabajadores de los gremios consultados para esta nota:

-UOCRA: Hasta ahora los obreros de la construcción tuvieron un incremento en abril de un 10% sobre los sueldos de marzo, a lo que se sumó alrededor de un 6% entre mayo y junio. La paritaria no está cerrada y por eso se van a sentar con el sector empresario para discutir un nuevo ajuste. En San Juan hay unos 9.000 trabajadores registrados en esta actividad.

-Bancarios: A fines de junio cerraron un acuerdo de un incremento del 30%, más un bono en noviembre, para el Día del Bancario, que parte desde los 43.000 pesos. Tienen cláusula de revisión salarial, para el caso en que la escalada inflacionaria supere el incremento logrado en los sueldos. En la provincia hay unos 800 empleados en esta actividad, incluidos los bancos nacionales y extranjeros.

-Aguas y gaseosas: A fines del año pasado cerraron un ajuste del 42,5% de aumento para este año más una bonificación anual que, para enero del 2020, será de 41.000 pesos por trabajador. En julio, el básico de un empleado ascendió a los 38.102 pesos. A ese importe hay que sumarle el presentismo, que asciende a los 9.526 pesos. En San Juan hay unos 350 trabajadores en esta actividad, que trabajan en las distribuidoras de bebidas gaseosas, cervezas y aguas saborizadas.

-FOEVA: El acuerdo alcanzado en las paritarias para los obreros de viñas y bodegas fue del 32%, desglosado en un 10% de marzo a julio, 7% de agosto a septiembre, 6% de octubre a enero del 2020 y un 9% en febrero del año próximo. Para el trabajador de viña se acordó además un adicional de 11.400 pesos en 4 cuotas más un refrigerio de 1.900 pesos y para el personal de bodega el adicional fue de 12.000 pesos en 4 cuotas y un refrigerio de 2.000 pesos.

-Metalúrgicos: El ajuste salarial para este sector se dividió en tres etapas, una primera del 15% a partir de abril, un 8% en julio y otro 5% en octubre. Además se acordó el pago de 6 cuotas de 2.000 pesos cada una. Si la inflación supera el acuerdo alcanzado se volverán a sentar con la patronal en noviembre. El acuerdo alcanza a unos 1.300 trabajadores en la provincia.

-Choferes de colectivos: El acuerdo salarial en este sector ha sido conflictivo al punto que, incluso, los trabajadores hicieron medidas de fuerza que afectaron el servicio para que entrarán en vigencia. En San Juan, a diferencia de otras provincias del país, el jueves y viernes la actividad se desarrolló con normalidad. El aumento es del 20% hasta agosto, más una suma de 16.000 pesos desde marzo a la fecha. También se ajustaron los viáticos de choferes de media y larga distancia en un 20%. En San Juan reciben el beneficio unos 1.200 choferes que, si se suman mecánicos y administrativos, por ejemplo, alcanzará a unos 2.000 trabajadores.

Hablan los protagonistas

EDUARDO CABELLO CGT/UOCRA

"La inflación no se detiene y nunca el bolsillo del trabajador la va a poder alcanzar porque es más rápida. Se nota un leve repunte de la economía, pero es más una sensación que algo real. No hay elementos que permitan pensar en que hay más actividad".

MARIO MATIC Bancarios

"No se nota un mejor clima económico. Lo que sentimos es que sigue el ajuste y por eso estamos preocupados por el futuro. Hay una gran decepción con el gobierno actual porque, por ejemplo, seguimos sintiendo el impacto del impuesto a las Ganancias".

ALEJANDRO KOKOT Aguas y Gaseosas

"Los trabajadores seguimos sintiendo que perdemos frente a la inflación y que en ningún momento se le va a ganar. Afortunadamente no se han producido despidos masivos por la crisis, pero tampoco vemos que vaya a haber toma de más personal".

CARLOS OZÁN FOEVA

"La realidad de nuestro sector es una de las peores de la historia. Algunos problemas tienen que ver con los costos que no se ajustan a la realidad y a la falta de resultados por las acciones que han emprendido algunas cámaras empresarias".

ARIEL GUTIÉRREZ UOM

"La actividad metalúrgica viene muy apaleada al punto que calculamos que desde el 2015 se han perdido unos 50.000 puestos de trabajo en el país. Y mientras siga la inflación, los trabajadores nos vamos a seguir perjudicando porque los aumentos van atrás".

HÉCTOR MALDONADO UTA

"La actividad económica nacional, y hablo a título personal, es caótica, y en el caso del transporte está atravesando uno de los peores momentos porque, por ejemplo, el sector de larga distancia no está subsidiado por la Nación ni por las provincias".

HUGO GORANSKY UISJ

"En el mercado interno parece que se está logrando domar al dólar, pero la actividad económica sigue resentida. La industria vive momentos difíciles porque los costos fijos siguen altos y encima ahora vendrá un nuevo aumento de la energía".

DINO MINOZZI Federación Económica

"El país está atravesando por una crisis aguda, a lo que se suma la incertidumbre por la etapa electoral y eso genera temor en la gente que no sabe si debe gastar o no. El mundo va en una sola dirección y Argentina no puede tomar un rumbo distinto".