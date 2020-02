La situación particular de la empresa mendocina Green SA, encargada de la construcción de dos tramos que suman 50 kilómetros de la Ruta 40 Sur, que se presentó el año pasado en convocatoria de acreedores, ha generado en la práctica que las obras estén paradas y sin que haya fecha probable para retomar las tareas. La constructora necesita avales bancarios para seguir recibiendo los pagos y por su situación ninguna entidad se los quiere dar y por eso los quiere reemplazar por un seguro de caución, a través de compañías aseguradoras. Hasta tanto logre resolver esa situación, que por ahora no tiene fecha, no contará con los recursos necesarios para darle continuidad a los trabajos.

Jorge Deiana, a cargo ahora del Noveno Distrito de Vialidad Nacional, dijo que "estamos preocupados y ocupados por este tema, pero depende de las gestiones que haga la empresa".

Para seguir recibiendo los pagos de los certificados de obra, la empresa tiene que presentar avales bancarios en Vialidad Nacional, pero como está en concurso, ningún banco quiere correr el riesgo. Ha propuesto un seguro de caución, pero el trámite está demorado y sin fecha de resolución, máxime cuando parte de los fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Aunque la constructora mantiene unos pocos empleados, porque en caso contrario le pueden quitar las obras por abandono, en la práctica no está avanzando con las tareas y ni siquiera efectúa el mantenimiento de lo ya realizado. Se trata de dos tramos. El tramo III, de 28 kilómetros, va desde la Calle 8, en Pocito, hasta la Ruta Provincial 295 (acceso a Cochagual). Y el tramo II, de 22 kilómetros, va desde el acceso a Cochagual hasta la localidad de Tres Esquinas, ambos en territorio sanjuanino. Según lo presupuestado, cada uno de los sectores tiene una previsión calculada en los 2.000 millones de pesos, pero el origen de los fondos es distinto. El último tiene financiación del BID, pero el otro depende de los aportes de Vialidad Nacional.

Junto con esta obra, a partir de hoy Vialidad Nacional informó que por los trabajos en la zona de la Ruta 40 Norte, que va hacia Albardón y Jáchal, se han dispuesto una serie de cambios en la circulación vehicular (ver infografía).