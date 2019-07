La Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE) celebró este mes su evento anual titulado "Born to be Wine" en el que los efectos positivos del consumo moderado de vino para la salud han sido protagonistas. Varios profesionales explicaron los beneficios del vino para la salud y destacaron la importancia de contrastar la información y las fuentes fiables a la hora de publicar temas relacionados con salud. La mesa redonda ha estado formada por Emilio Ros, Jefe Clínico de la Unidad de Lípidos y Consultor Senior del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona, y George Sandeman, Presidente de Wine in Moderation, un proyecto internacional del sector del vino para inspirar estilos de vida saludables. Moderada por el periodista José Manuel González Huesa, director general de Servimedia y ex presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), en la jornada se han tratado temas como los posibles beneficios para la salud y cómo la comunicación y las fake news afectan a la imagen del vino.

En lo relacionado con la salud, Emilio Ros ha asegurado que numerosos estudios científicos concluyen que el consumo moderado de vino por adultos sanos, está relacionado con una mejora del colesterol bueno, la resistencia de insulina y la relajación de la presión arterial. Ros también ha recomendado el consumo de vino durante las comidas y ha destacado la importancia de este alimento dentro de la Dieta Mediterránea, según las conclusiones del estudio científico, Predimed. "El vino con moderación con las comidas junto con el aceite de oliva son componentes básicos de la dieta mediterránea", asegura Ros.

Sus declaraciones no se limitan únicamente a estudios realizados en España. De hecho, recientemente se ha celebrado en la UC Davis de California el l International Wine & Health Summit 2019, en el que prestigiosos médicos de todo el mundo se dieron cita para arrojar luz a la controversia de estos últimos años sobre los beneficios del vino. En este sentido, R. Curtis Ellison, doctor en Medicina y profesor de Medicina de la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston y miembro coorganizador del evento, afirmó que es prioritario "comprobar la metodología empleada en cada estudio antes de aceptar los resultados ya que la mayoría de las investigaciones aportan resultados contradictorios". "Contamos con un compendio de resultados obtenidos mediante estudios bien ejecutados que corroboran sólidas conclusiones: las personas poco bebedoras y las moderadas tienen un riesgo significativamente menor de contraer enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes y demencia, entre otras patologías", explicó Curtis Ellison.

De algunas de estas patologías, también habló el director general de Servimedia durante su intervención en la jornada "Born to be wine". José Manuel González Huesa ha asegurado que la salud es de los temas que más preocupan a la sociedad y ha analizado el papel del periodista a la hora de informar de estos temas tan relevantes. Asimismo, ha insistido en la importancia de la especialización de los periodistas y de la capacidad para contrastar la información. En lo relacionado con las fake news, González Huesa ha explicado que con las noticias falsas "los medios se juegan la credibilidad", pero que una persona que critica y envía bulos a través de las redes sociales no tiene nada que perder. Sobre los mensajes y mitos que se han publicado contra el vino, Sandeman ha asegurado que "no tienen base científica" y ha criticado aquellos estudios y artículos que no utilizan fuentes fiables o emiten interpretaciones sesgadas. En este sentido, el Jefe Clínico de la Unidad de Lípidos y Consultor Senior del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Clínic de Barcelona ha opinado que ante estas situaciones se debe "contraatacar con información veraz y con base científica".

Centrados en el debate sobre el consumo con moderación, Sandeman ha destacado la importancia de la educación y de la cultura del vino. En primer lugar ha defendido el "consumo con conocimiento" y ha destacado la influencia de los hábitos saludables del entorno familiar "para educar y dar ejemplo de moderación a las nuevas generaciones". Como presidente de Wine in Moderation, Sandeman ha incidido en la responsabilidad de la comunicación y el marketing en este sector para promover un consumo "moderado y responsable". Una máxima que el sector en nuestro país ha interiorizado y promulgado en su Código de Comunicación Comercial del Vino. Respecto a la educación han explicado que existe una "educación profesional" que llega al usuario a través de las bodegas y el enoturismo, pero también una "educación de servicio responsable" que muestra, por ejemplo, cómo se debe servir el vino y cuándo no servirlo. La mesa concluyó que la única forma de responder a este gran debate mediático que cuestiona los efectos saludables del consumo moderado de vino es con rigor y ciencia. En algunos medios de comunicación se ha puesto en tela de juicio la credibilidad incluso de médicos que, con una larga y reputada trayectoria, abogan por el consumo moderado de vino e incluso del propio sector y de las administraciones.