Por primera vez un total de 9 entidades de la agroindustria sanjuanina decidieron unir sus fuerzas por un objetivo común, que consiste en emprender acciones para lograr que las comunas rebajen las tasas que cobran con la factura de la luz, que son la contribución municipal y el alumbrado público. El argumento que esgrimen es que la situación económica por la que atraviesan es muy complicada y que con la poca agua que se espera para la temporada deberán hacer andar los pozos, además de los sistemas de riego, y que los costos nos los pueden soportar. Para definir una estrategia en común se reunirán esta noche, a partir de las 20,30, en la Federación de Viñateros, en Caseros y 25 de Mayo.



Se trata de la Federación de Viñateros, la Asociación de Viñateros Independientes, la Cámara Olivícola, Cámara de Productores Vitícolas, Cámara de Producción, Empaque y Comercio de Pocito, Cámara de Comercio Exterior, Sociedad de Chacareros Temporarios, Cámara Vitivinícola y la de Bodegueros.



Entre las opciones que manejan, que serán debatidas esta noche para acordar un plan común, se encuentran pedir una reunión con el gobernador Sergio Uñac para que intervenga el Gobierno y solicite a los diputados que, por ley, se rebajen las tasas municipales en la boleta de la luz.



Claro que con esa propuesta no tendrán éxito, dado que los municipios son autónomos y cada uno tiene potestad de fijar su política de cobro. "Esta situación no se puede soportar y debemos hacer algo", dijo Juan José Ramos, de los Viñateros Independientes, uno de los promotores del encuentro. Y Juan Pablo Castellano, de la Cámara Olivícola, sostuvo que "el sector olivícola es uno de los que más energía consume por lo que debemos hacer algo".



Las entidades de la agroindustria decidieron apurar la adopción de medidas cuando el lunes las autoridades de Hidráulica confirmaron que la próxima temporada hídrica será seca y que el río San Juan traerá apenas 825 hm3, la mitad de agua que la media histórica, que es de entre 1.500 a 1.700 hm3. Eso demandará que, por ejemplo, para el caso de los cultivos, tendrán que acudir a hacer andar los pozos y a incrementar el riego por goteo, todo lo cual se mueve con electricidad.



No es la primera vez que hay intentos desde distintos sectores por lograr una reducción en los importes de la boleta de la luz. Incluso el propio gobierno impulsó en mayo pasado una serie de acciones para beneficiar a los usuarios. Así, por ejemplo, en medio de la protesta social por la fuerte suba de las tarifas, la administración provincial impulsó una seria de leyes que dispusieron derogar para todos los usuarios de la electricidad de San Juan el pago del Fondo Solidario Hospitalario (3 pesos en promedio), y se redujo un 33% el pago de Ingresos Brutos y Lote Hogar (se bajó del 3,6% al 2,4%). Y para el sector de la tarifa social, fueron directamente eximidos de estos dos últimos cargos, siempre y cuando consuman hasta 1.000 kW/h por bimestre. Este sector también quedó exceptuado de pagar el Fondo Piede y la línea de 500, para obras energéticas. Después, el gobernador Uñac inició negociaciones políticas con los intendentes para que acompañen al Ejecutivo local en la rebaja, pero no tuvo el eco esperado porque, según un relevamiento, en 7 de los 19 departamentos no iban a tener la rebaja en agosto, según los registros de las distribuidoras Energía San Juan y DECSA. Y en 3 contestaron que no iban a implementar el descuento, Caucete, 25 de Mayo y Ullum.

La voz de las agrupaciones

JUAN JOSÉ RAMOS Viñateros Independientes

"Estamos muy preocupados porque encima de los altos costos de las facturas de la electricidad los productores tenemos que soportar las tasas que nos cobran los municipios. No es lo mismo el alumbrado en un barrio que el que nos cobran por una finca y tampoco son iguales los servicios. Nos parece injusto este sistema y queremos que se cambie. Vamos a ver qué sugerencias surgen de la reunión de esta noche".

JOSÉ "CATUCO" MOLINA Productores Vitícolas

"Una idea que vamos a proponer es que los diputados provinciales, sobre todo los que representan a los departamentos, sancionen una ley para rebajar las tasas que cobran los municipios a través de las facturas de la electricidad. Los agricultores no somos frentistas y no puede ser que por una propiedad se pague lo mismo, proporcionalmente, que por lo que paga una casa de barrio. Nos parece una situación injusta que se debe modificar".

JUAN P. CASTELLANO Cámara Olivícola

"La producción de olivos es una de las que mayor impacto recibe por el costo de la electricidad. Por ejemplo, en San Juan hay unas 14.000 hectáreas plantadas y entre el 65 al 70% tienen riego por goteo, que tiene a la energía como principal insumo. Por eso todo lo que se pueda hacer para que haya una menor presión será bienvenida. De nuestro negocio, la mitad de la torta se la lleva la energía, y de ésta una buena parte son los impuestos y tasas municipales".

EDUARDO GARCÉS Federación de Viñateros

"Hay una realidad y es que en la próxima temporada vamos a tener menos agua y vamos a tener que hacer andas más pozos. Y nos encontramos con que las facturas de la electricidad son impagables. Un ejemplo so las altas tasas municipales que forman parte de la boleta de la luz y esa situación no la podemos soportar. Queremos plantearlo, escuchar propuestas y ver entre todos qué soluciones podemos encontrar".

ÁNGEL LEOTTA Cámara de Bodegueros

"Muchas veces se habla del sector agrícola pero también en el sector industrial estamos sufriendo los efectos del aumento de las tarifas, como ocurre con la electricidad. Una bodega no puede funcionar si no tiene luz y por eso vamos a ir a escuchar las propuestas que se puedan dar a conocer. El problema no es sólo de las bodegas sino de toda la industria en general, por lo que es urgente que se tomen medidas para beneficiar la actividad productiva".