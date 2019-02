Comerciantes y empresarios de la provincia, sobre todo del sector pyme, expresaron sus quejas por una decisión del Banco Central, que se ha generalizado a partir de enero, de autorizar a las entidades crediticias a aplicar una comisión, que ronda el 1%, a los depósitos en efectivo. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) criticaron la medida con el argumento de que se genera un doble cargo a las empresas, que ya pagan un canon por el mantenimiento de las cuentas.



La crítica es porque sumando a la presión fiscal y al aumento de las tarifas de servicios públicos, los comercios y las empresas deben afrontar un nuevo gasto por depositar el dinero en los bancos.



"Si la intención es bancarizar las operaciones, la decisión va en contra de esa medida", dijo Eduardo Grossi, integrante de la Cámara de Comercio. En la entidad están muy preocupados porque ahora se les suma un nuevo gasto que encarece los costos de funcionamiento de los negocios. "Así no se va blanquear la economía", dijo el comerciante.



El problema afecta en particular a aquellos negocios y empresas que manejan diariamente grandes volúmenes de efectivo, como por ejemplo las estaciones de servicio. Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, dijo que "estamos haciendo gestiones desde nuestro sector para que los bancos cambien la decisión". La dirigente sostuvo que no descartan iniciar acciones conjuntas con otras cámaras para revertir la medida.



La primera en salir en defensa de las pymes fue la CAME a nivel nacional. Fue con un planteo al presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en el que le expresan el pedido para que intervenga "en pos de administrar estas operaciones que fomentan la cartelización y alientan la inflación". La nota lleva la firma del presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán.



Desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (CASSA), Mario Gee manifestó que "se trata de una nuevo gasto que debemos enfrentar cada vez que hacemos un depósito en efectivo, que se suma a nuestros costos fijos. Se trata de una dificultad más a la hora de trabajar".



La CAME elaboró un listado de los bancos en el país que cobran esta comisión y los que no lo hacen (ver infografía) en base a un relevamiento en las entidades crediticias. Cabe aclarar que algunas no lo hacían, aunque desde enero se ha comenzado a generalizar la metodología.



El efecto



La medida afecta en particular a aquellos negocios y empresas que manejan grandes sumas de dinero en efectivo, como son los supermercados, estaciones de servicio y agencias de cobranza. Según fuentes del sector, la decisión es la última en línea con una política del Banco Central que busca cada vez con mayor agresividad que se desincentive el uso del efectivo. Una de las opciones que se contemplaron fue habilitar el pago de servicios a través de las tarjetas de débito.

Cargo

1 Es el porcentaje que han empezado a cobrar los bancos a los negocios y empresas por los depósitos en efectivo. Cabe aclarar que no ocurre lo mismo para las cuentas de los particulares, por ejemplo las que se utilizan para pagar los sueldos al personal.