Frente a la decisión del Gobierno nacional de avanzar en la aplicación de una alícuota del 17% a los vinos y sidras, el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, dijo que se comunicó con su par mendocino, Martín Kerchner, y juntos emprenderán acciones en defensa del sector vitivinícola "frente a una medida inoportuna que afecta en forma directa a toda una industria", sostuvo el funcionario. El encuentro será en los próximos días, todavía no está definido el día, y quieren sumar también en las acciones que emprendan a los legisladores nacionales de ambas jurisdicciones.



El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, anunció ayer en conferencia de prensa el proyecto de reforma tributaria que será enviado al Congreso Nacional en unas dos semanas más para su debate. Y entre las medidas que incluye está la más temida por la vitivinicultura regional, que es la aplicación de impuestos internos a los vinos, la champaña y las sidras, del orden del 17%, cuando ahora están exentos.



La noticia cayó como un balde de agua fría en las entidades vitivinícolas de la provincia y en el propio Gobierno sanjuanino porque se da en un contexto de una pronunciada caída del consumo y en el sector dicen que el nuevo impuesto sólo contribuirá a encarecer los precios y a deprimir las ventas.

La iniciativa pasará por el Congreso y por eso intervendrán los legisladores.

Frente a esta situación, los gobiernos de ambas provincias vitivinícolas se encaminan a emprender acciones conjuntas para lograr revertir la situación. Además, en el sector, se mostraron molestos con el argumento que utiliza el Gobierno nacional para justificar los nuevos tributos, que gravan también a las llamadas bebidas blancas, la cerveza y las gaseosas. Es que sostienen que estos productos "son perjudiciales para la salud" y producen costos en la sociedad como "gastos del sistema de salud".



"Se olvidan que el vino es bebida nacional y está considerado un alimento", sostuvo Ángel Leotta, titular de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Y adelantó que van a sumarse a las gestiones que lleven adelante los gobiernos de San Juan y Mendoza junto con los legisladores. "No vamos a permitir ni el 1% de impuesto", dijo el dirigente.



Los que también expresaron su fuerte rechazo fueron los representantes de la Asociación de Viñateros Independientes y de la Federación de Viñateros. Juan José Ramos, de la primera de las entidades, expresó que "el costo lo van a enfrentar el productor y el consumidor y eso va significar menos ventas". Eduardo Garcés, presidente de la otra entidad, manifestó que "estamos dispuestos a presentar batalla y espero que nuestros legisladores nos acompañen".

Las voces del sector

ANDRÉS DÍAZ CANO - Ministro de Producción

"Mientras el Gobierno sanjuanino hace un esfuerzo apoyando al sector para generar empleo, el Gobierno nacional decide aplicar un impuesto que sólo producirá que el sector sea menos competitivo a nivel de mercado interno como también en el ámbito internacional. La verdad es que es una medida que no ayuda a la situación de la industria".

JUAN JOSÉ RAMOS - Viñateros Independientes

"Estamos sorprendidos porque nos habían prometido bajar la presión impositiva y aparecen ahora con este gravamen que impacta de lleno en nuestra industria. Es que no sólo afectará a los vinos sino también a la champaña, cuando hay muchos productores que habían hecho un esfuerzo por reconvertir sus viñedos".

ÁNGEL LEOTTA - Presidente de Coviar

"Esta es una medida que va a producir un daño severo en la industria y no la vamos a aceptar. Hay que tener en cuenta que en esta batalla que vamos a tener hay que defender una actividad en la que trabaja mucha gente, desde el viñateros en los parrales, pasando por el sector bodeguero y después la comercialización".

EDUARDO GARCÉS - Federación de Viñateros

"El problema es grave porque ya veníamos con inconvenientes en las ventas de los vinos y con este nuevo impuesto se va a vender menos. Pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados y nos vamos a unir todas las entidades en defensa de la actividad. No estamos dispuestos a permitir este nuevo atropello a esta industria".

Opinión

"Ha sido un buen gesto"

Hugo Goransky Unión Industrial

Me parece que ha sido un buen gesto que ha tenido el Gobierno nacional de que tres de sus ministros, Jorge Triaca (Trabajo), Nicolás Dujovne (Hacienda) y Francisco Cabrera (Producción) asistan el martes a la reunión de la junta directiva de la Unión Industrial a explicarnos las últimas medidas adoptadas. Es positivo que se piense que entre todos podemos intervenir y opinar en las políticas de Estado. Es porque ya no existe más la escribanía que había antes, que no nos permitía ser competitivos y generar empleo. También nos parece bien que se decida revisar la carga impositiva y los costos laborales y en ese sentido somos optimistas cuando se dice que en el Gobierno nacional trabajan para ser más eficientes.



Sobre el paquete de medidas que ya se ha dado a conocer, creo que hay que analizarlas en profundidad para ver qué impacto van a tener. De todos modos pienso que muchos de los problemas que tenemos no son nuevos y de lo que se trata es de avanzar en la búsqueda de soluciones.



Por supuesto que desde San Juan vamos a asistir a esta cita a la que entiendo también participarán los representantes de otras provincias".