Los cambios en el equipo económico nacional del fin de semana pasado siguen teniendo efecto en las distintas actividades y el caso de San Juan no es la excepción. En el ámbito de la construcción hay máquinas paradas por falta de repuestos, hubo aumentos hasta del 30% desde el sábado para artículos como caños para agua, cloacas y gas y todo lo que es la línea de aparatos eléctricos y no hay precios ni entregas para el hierro y cemento, insumos básicos de la actividad. En el caso de repuestos para vehículos, se incrementaron los valores hasta el 18% en apenas dos días y no es fácil conseguir algunos elementos determinados. Es porque en los comercios del rubro prefieren no vender porque no saben el precio de reposición. También los supermercados tuvieron ventas extraordinarias y están a la espera de las nuevas listas de valores para los próximos días.

El sector de la construcción aparece como uno de los más afectados por el fuerte impacto en la economía real tras la salida de Martín Guzmán. Julián Rins, de la delegación local de la Cámara de la Construcción, dijo que están muy preocupados por la falta de insumos básicos y que están trabajando "para que la marcha de la obra pública no se detenga". El dirigente habló de maquinaria paralizada por la falta de repuestos y la dificultad para conseguir cubiertas para los equipos. Y que todo lo es la línea de plásticos para agua, cloacas y gas tuvo un ajuste del 30% desde el sábado.

Enrique Velasco, presidente de la Cámara Empresarial de la Construcción, también hizo referencia a que insumos como hierro y cemento, insumos básicos de la actividad, no se consiguen y que los proveedores ni siquiera tienen listas de precios. "Hay mucha incertidumbre, que esperamos que se vaya aclarando en los próximos días".

El caso de los repuestos para vehículos también viene complicado. En dos días los artículos aumentaron un 18% en promedio y cuesta conseguir algunos. "En las casas de repuestos hay stock, pero como no se sabe el valor de reposición los comerciantes prefieren no vender y esperar a ver qué pasa con el dólar, porque hay muchos insumos importados", dijo el dueño de un taller.

El escenario se complicó desde la semana pasada, cuando el Gobierno nacional decidió un bloqueo de facto a las importaciones con el objetivo de acrecentar las reservas del Banco Central. Ese objetivo se cumplió entre el lunes y jueves de la semana anterior, a costa de un impacto negativo sobre la actividad económica y, sobre todo, en los precios.

En pinturas, los aumentos promediaron el 16% en una sola jornada. En los productos de hierro y acero, ayer no hubo aumentos pero las principales compañías aplicarían actualizaciones en las próximas horas.

Otro de los rubros con impactos sensibles fue el de los electrodomésticos, de por sí muy sensible al valor del dólar. Si bien no hubo un alza en el precio del dólar oficial, las empresas tomaron nota de la escasez de divisas para las importaciones. Por esos mismo, en las últimas horas hubo una gran disparidad en los aumentos. Llegaron a 20% en el caso de los televisores y las heladeras. Aunque también dependió del nivel de stock de cada marca.

Un caso particular es el de los alimentos. Las principales importadoras fueron las primeras en suspender sus ventas "hasta nuevo aviso". Empresas que venden desde café a enlatados de legumbres, frutas y pescados, que vienen en su totalidad desde el extranjero. Carlos Icazati, desde Café América habló ayer en Radio Sarmiento de ventas extraordinarias durante el fin de semana, un 30% por encima de una día normal.

Cañerías

30 Es el porcentaje de incremento de todos los insumos que tienen que ver con la instalación de agua, cloacas y gas, según sostienen en el sector. La suba se produjo desde el sábado hasta ahora, según afirman las fuentes consultadas.

El panorama en el comercio local

Un informe publicado ayer reveló que en el comercio del microcentro desaparecieron los precios de las vidrieras, otros paralizaron entregas y ventas por la alta incertidumbre con el dólar, como en el sector de informática y electrónica, y otros optaron por entregar la mercadería, en el ámbito de repuestos y maquinaria, con remito a los clientes de mucha confianza y recién facturar cuando la situación aclare. Tampoco faltaron por las redes y Whatsapp los mensajes ofreciendo disculpas y suspendiendo las ventas hasta nuevo aviso. En el único sector en el que se habló de una remarcación de valores de hasta 20% fue en ropa, calzado y regalería.

El lunes, según el informe, uno de los sectores más complicados por la influencia del dólar en los insumos fue el de electrónica e informática. Por ejemplo, algunos proveedores colgaron en sus redes mensajes como "estimados clientes, por el momento no estamos tomando pedidos hasta nuevo aviso" y otros optaron por adelantar vacaciones y no vender hasta que la situación se aclare.