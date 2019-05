Variedad. El queso tipo Tybo, que en la foto aparece en los moldes, es ideal para las picadas y para cortar en fetas. Es uno de los tipos que elabora el tambo de Márquez en Caucete.

Hace un año atrás, los 7 tambos que hay en funcionamiento en San Juan producían unos 6.200 litros de leche diarios, pero ahora el volumen creció un 30% y se obtienen unos 8.000 litros cada jornada. Y todo porque uno de los efectos que tuvo la devaluación del peso fue que las grandes industrias del sector lácteo empezaron a exportar y al escasear la leche en el mercado interno el faltante empezó a salir de los tamberos locales.



"Estamos viviendo un veranito pero en algún momento la actividad se va a estabilizar", dijo Antonio Márquez, un tambero caucetero que ocupa la secretaría de la Cooperativa Agropecuaria Tambera La Rural, que nuclea a los productores sanjuaninos.



Los 7 tambos en producción en la provincia están ubicados en Caucete, San Martín, Angaco, Santa Lucía, Albardón y Pocito. Pero en sólo dos de ellos industrializan la leche que obtienen, en el de Caucete y en el de los hermanos Sánchez en San Martín. Hacen quesos, ricota, crema de leche y dulce de leche, entre los principales productos.



Todos los tambos tienen sistema de ordeñe mecánico y en producción de leche tienen unos 450 animales. Para mantener ese plantel de vacas hace falta el doble de animales, explicó Márquez.



Alfredo Martín, director de Desarrollo Pecuario, confirmó el buen momento que vive el sector tambero, aunque dijo que el mercado se va a estabilizar en algún momento.



Con un dólar por encima de los 46 pesos, las industrias del sector están en pleno auge de exportación de los productos lácteos y cuando la leche empezó a faltar en las góndolas de los supermercados, fue una oportunidad que han sabido aprovechar los tamberos sanjuaninos. Claro que tienen que ser precavidos, aclaran en el sector, porque si bien algunos están ampliando la producción y aprovechan para equiparse, no saben hasta cuándo va a durar esta situación, en un país tan cambiante como Argentina.



Una característica de la comercialización de la leche en San Juan es que no la venden a negocios ni supermercados, sino que la comercializan en los mismos tambos, a unos 30 pesos el litro en promedio. En cualquier negocio el litro del producto se obtiene a unos 50 pesos en promedio. El problema, explican en el sector, es competir con las grandes marcas que ya están impuestas en el mercado.



Hacerse de un animal para que produzca leche requiere una inversión inicial de unos 50.000 pesos, que es el costo de una vaquillona, que nunca ha parido. Después de su primera parición empieza su producción de leche, que se extiende entre 6 a 7 años.



Otro negocio en el que están embarcados los tambos en la provincia, además de comercializar sus productos, es proveer unos 3.000 litros de leche diarios para escuelas de Caucete, San Martín y Santa Lucía, con la que dan de comer a unos 28.000 chicos en edad escolar. Es a través de un programa del Gobierno provincial.



Además, el tambo de Márquez en Caucete y el de los hermanos Sánchez en San Martín producen distintos tipos de quesos. Esta elaboración, explicaron, es una buena alternativa cuando tienen excedentes de leche y no la pueden guardar.



Un informe publicado en marzo por este diario dio cuenta de que, desde los primeros días de febrero se vino dando un fenómeno de fuerte suba de los precios de la leche y sus derivados, quesos, crema, dulce de leche y yogures. Pero con el agravante de que la leche, en sus distintas variantes, empezó a escasear y hasta algunos supermercados pusieron topes a la cantidad que podían llevar los clientes. En ese momento se mencionaron dos razones para explicar el fenómeno. Primero fueron las inundaciones en Santa Fe y Provincia de Buenos Aires en los primeros meses del año, que terminó afectando la producción y la oferta. La otra razón fue que el aumento de las exportaciones de leche en polvo provocó una disminución en la cuota de leche líquida y de productos lácteos destinados al mercado interno.

Actividad

7 Son los tambos en funcionamiento en la provincia, agrupados en la Cooperativa Agropecuaria Tambera La Rural.

Agrupación

La Cooperativa Agropecuaria Tambera La Rural tiene 12 productores asociados, aunque no todos tienen tambo para ordeñar las vacas. El presidente es Pablo Blanco y Antonio Márquez es el secretario. La idea de agruparse fue para lograr mejores rendimientos en sus producciones y obtener mejores precios.

Situación en el país

Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea, en el 2018 se produjeron 10.527 millones de litros de leche en el país, un 4,2% más que en 2017. Y el 2019 arrancó con un primer bimestre cayendo entre 8 y 10% en la producción. Se prevé un año con un volumen similar al del año pasado.



En cuanto a la elaboración, continúa este año como principal destino de la leche la elaboración de quesos, ya que se consumen 12 kg por habitante por año, el equivalente a unos 100 litros.



También hay una capacidad ociosa del 50% en la industria.