Panorama. En el sector inmobiliaria hablan de que la compra-venta de casas y departamentos en el mercado sanjuanino está "frenada" y por eso hasta bajan los valores con tal de cerrar una operación.

Los coletazos de la devaluación todavía no terminan de superarse y sus consecuencias siguen afectando al mercado inmobiliario. Es el caso de los valores de los inmuebles que, por efecto de la caída de la demanda, han experimentado una baja de un 5 a un 10% en sus valores de compra-venta, según afirman en el sector, donde no se recuerda una situación similar en los últimos 17 años porque para encontrarse con un antecedente parecido hay que remontarse a la crisis del 2001. Los alquileres tampoco escapan a las dificultades de la actividad y por eso se habla de que los precios se mantienen estables, incluso para la renovación de contratos, y que la situación se va a mantener hasta el año próximo.



Josefina Pantano, titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios, explicó que en el sector de la compra-venta de casas o departamentos "hay menos ventas", aunque tienen la esperanza de que el panorama tiene que cambiar. Atribuyó la situación a la falta de "créditos accesibles" y a la escasez de incentivos a la construcción. En medio de este panorama, destacó la iniciativa del Gobierno provincial con el lanzamiento del plan "Mi Casa, Mi Hogar", con créditos a través del Instituto Provincial de la Vivienda.



En cuanto a la caída de operaciones, mientras en la Ciudad de Buenas Aires se hace referencia a una caída en septiembre de este año con respecto al mismo mes del año pasado de casi un 41% de operaciones, acá se registra una situación similar. Y el principal causante de esta situación se lo atribuyen a que el sector de créditos hipotecarios está "paralizado".



Si de valores de inmuebles se trata, una casa de 3 dormitorios, con un baño y cochera, ronda en los 3,5 millones de pesos. Para el caso de un departamento de 1 dormitorio, con baño y cochera, oscila en los 1,9 millones de pesos. Desde las inmobiliarias aclaran que en San Juan las operaciones se pactan en pesos y que sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es común que se negocien en dólares.



Un mundo aparte es el de los alquileres de casas y departamentos. Pantano analizó que hay más unidades en oferta porque hay menos inquilinos buscando en el mercado. Y que esa situación ha llevado a que los valores, en lugar de seguir el ritmo inflacionario, se hayan estabilizado y no estén experimentando incrementos. Más si se trata de un buen inquilino, que paga puntualmente y que, además, cuida el bien en el que está viviendo.



"Estamos saliendo de la inestabilidad del dólar y los contratos se mantienen al mismo valor a la hora de renegociarlos", sostuvo la titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios. Y aclaró que no es el precio de los alquileres lo que incide en la situación sino la dificultad de pagar que tiene el inquilino, junto con todos los otros conceptos que forman parte de los gastos familiares".



Otra cuestión que han debido resignar los propietarios de los inmuebles por la situación del mercado es la rentabilidad. Mientras históricamente oscilaba entre el 5 al 6% del valor del inmueble, ahora ronda en el 4% al año.



Para dar ejemplos de precios, puede mencionarse que alquilar una casa de barrio de 3 dormitorios con baño y cochera en algún barrio de Santa Lucía o Rivadavia oscila en los 10.000 pesos, mientras que un departamento de 1 dormitorio con baño y cochera ronda en los 5.500 pesos. En el caso de una unidad de 2 dormitorios el monto puede ascender a los 7.000 pesos. Son todas cifras promedio, aclaran en el sector inmobiliario.



Un segmento especial son las casas con más dependencias y hasta quincho y pileta, esta última muy preciada en San Juan en la época de verano, que puede llegar a conseguirse por un canon mensual de entre 25.000 a los 35.000 pesos.



El radio céntrico es historia aparte, y una casa de 3 dormitorios con 2 baños se puede llegar a alquilar desde 17.000 a 21.000 pesos, mientras que un departamento de 3 dormitorios se puede conseguir desde los 10.000 pesos mensuales.





La ley que regulará la actividad en el país



Aunque la promesa del Gobierno nacional era que se aprobara este año la Ley de Alquileres, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, todo indica que no va a ser así porque el tema no figura entre las iniciativas que el Ejecutivo quiere que se traten en la sesiones extraordinarias.



En San Juan según un sondeo de este diario, los sectores interesados cuestionan dos puntos: la ampliación de los plazos de los contratos, que actualmente son de dos años y quieren llevarlos a tres; y los costos inmobiliarios, que el proyecto pretende que pague el propietario y no el inquilino como es actualmente. El tema de comisiones recibe la oposición más férrea porque se esgrime que la regulación de honorarios es competencia de la provincia y sería inconstitucional un avance de la Nación.



Morosidad



Otra de las situaciones que provoca la dificultades económicas es la imposibilidad a algunos inquilinos de poder pagar puntualmente, del 1 al 10, el canon del alquiler. Según los registros del Colegio de Corredores Inmobiliarios la morosidad en el pago se mantiene en el 10%, entre los que se atrasan más de un mes.