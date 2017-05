En el marco del acto por el Día de la Minería, que se desarrolló este lunes por la mañana en la Casa de Sarmiento, el ministro de la cartera, Alberto Hensel, afirmó que “la riqueza, el trabajo y la producción deben estar al servicio del hombre”.

“Nosotros hemos venido a hacernos cargo y a gestionar que la minería sea una política de estado. Tiene que quedar claro que no discutimos si hacemos o no minería, estamos convencidos que la actividad minera marcó un antes y un después en San Juan, que forma parte de la ansiada diversidad económica que siempre hemos buscado los sanjuaninos”, expresó el Ministro.

Y agregó que “eso no significa que no podamos tener un espíritu crítico cuando no nos ponemos a la altura de la circunstancia. Tenemos que buscar el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad que deben regir la actividad. Creemos en el crecimiento económico, en la diversificación de la economía, en la generación de empleo. Pero creemos también que la riqueza, el trabajo, la producción debe estar al servicio del hombre”.

Para finalizar expresando que “esto nos pone en una dimensión moral que va mucho más allá de la cuestión estrictamente económica. Tenemos que buscar la producción, la seguridad, el cuidado del medioambiente y por su puesto la generación de puestos de trabajo”.