Mario Hernández, presidente de la Cámara Minera de la provincia, analizó en el programa A Todo o Nada, de Radio Sarmiento, la realidad del sector en medio de la crisis económica y las próximas elecciones.

La actividad en épocas de crisis

"La actividad vive en un momento de buen precio, por ejemplo del oro y la plata. eso es un paliativo ante la incertidumbre. La minería está enfocada en mantener la producción y los empleos. Lo mejor que puede hacer el Estado es seguir fomentando esta actividad ya que genera recursos genuinos"

"La variación del dólar es un problema y genera incertidumbre para la empresa, los proveedores y hasta el estado"

El apoyo de Nación a la actividad

"Hay aspectos legales que no han sido definidos, como la Ley de Glaciares, que no colaboran. La minería es una actividad que necesita de largos plazos y estabilidad"

"Tenemos que pensar en una infraestructura acorde a lo que se viene. Planteamos pensar en la logística que se necesita para el desarrollo estratégico de nuevos proyectos. Creo que faltó extender los gasoductos a algunas zonas"

Sobre la postura de Alberto Fernández frente a la minería

"Entiendo que no está en sus planes terminar con las retenciones. Nosotros planteamos un marco más flexible que permita la llegada de inversiones y la actividad se pueda mantener"

"La actividad necesita de políticas de largo plazo, más allá de las ideologías y gobiernos que vengan"

"Él expresó que en su agenda está la minería como eje de crecimiento y de generación genuina de divisas. No me gustaría desde la Cámara Minera un camino pero vemos positivo cuando los candidatos ponen en su agenda a la minería. No creo que ninguno de los candidatos no vea en la minería un factor de desarrollo"

Nuevo plazo para la liquidación de exportaciones

"180 días es el tiempo ideal para poder liquidar las exportaciones, en 15 es imposible. Yo tengo que veder y el comprador debería pagarme por adelnatado para cumplir con ese plazo tan corto"