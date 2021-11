Luego de una nueva reunión realizada ayer, el Consejo de la Dirección de Hidráulica decidió que durante el mes de noviembre mantendrá los días de corte de agua para riego agrícola acordados con los regantes hace unos meses, pero bajará dos puntos el coeficiente en los canales de distribución, lo que implica en la práctica que se enviará un menor volumen de agua.

La medida se toma en medio de una sequía histórica que vive la provincia, con el objetivo de ahorrar agua y almacenar en el dique, aunque causó algo de malestar entre los representantes de las Juntas de Riego que aceptaron la medida a regañadientes. La noticia fue informada por el director de Hidráulica, Oscar Coria. ""Por el momento no hay modificación respecto a los días de corta acordados, pero hemos definido nuevos coeficientes para noviembre", indicó. De esta forma señaló que el canal Ciudad y el Canal Céspedes recibirán un coeficiente de 0,31 este mes, dos puntos menos que los 0,33 que vinieron recibiendo en octubre. A su vez, en el Canal del Norte se continuará erogando agua para riego con un caudal de 0,29 de coeficiente, cuando para este mes se había acordado con los regantes que debía subir a 0,31. El cambio causó cierto malestar en algunas juntas de riego, que este año están midiendo al milímetro el agua de riego en momentos donde cultivos como la uva -el principal producto del agro sanjuanino- necesitan más riego para lograr el "engorde" del fruto y así poder contar con mayor producción. ""Esos dos puntos que nos bajan, a los productores de Chimbas nos hace mal, porque el agua no tiene peso y vamos a tardar tres turnos para regar una hectárea que se puede solucionar con un solo turno", dijo Eduardo Garcés, titular de la junta de riego de Chimbas. Tanto Garcés como Pedro Roca, este último presidente de junta de riego de Caucete, recordaron que el gobernador Uñac en la reunión que encabezó con regantes el pasado 26 de octubre se comprometió a respetar el cronograma de cortas y coeficientes de entrega de agua acordado entre la Dirección de Hidráulica con las juntas de riego departamentales. ""Nos vamos a dar vuelta, pero no es lo que corresponde", dijo Roca, quien anticipó que van a exigir para el mes próximo que les "devuelvan" días de riego adeudados de agosto y septiembre. ""Nos deben 3 días de agosto, y 1 de septiembre. Los regantes del canal Céspedes deberían tener dos puntos menos de coeficiente y por eso van a tener que aceptar más días de corta en adelante", advirtió. La gran zona agrícola de Caucete recibe el agua del canal del Norte. En otras zonas productivas la noticia cayó un poco mejor. Por ejemplo, el presidente de la Junta de Riego de 25 de Mayo, Raúl Font, consideró que peor hubiera sido que les aumentaran los días de corte de riego. ""Si seguimos con el mismo coeficiente no nos va a afectar mucho, en cambio sí nos afectan más días sin agua", señaló. A su vez, Bruno Perin, presidente de la Junta de riego de Pocito, dijo que no discutió el tema con los regantes de su zona, "pero a título personal, no creo nos afecte mucho dos puntos menos de coeficiente".

Pronóstico hídrico

450 son los hectómetros cúbicos que se estiman que habrá disponibles para el período comprendido entre octubre 2021/septiembre 2022 en el río San Juan.

Caudal del río

14,3 metros cúbicos por segundo se calcula que será el caudal medio del río San Juan esta temporada, cuando el módulo promedio desde 1909 a 2019 fue de 65,1 m/seg.