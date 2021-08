En medio de una sequía de dimensiones históricas que afecta a la provincia, los productores de la Federación de Viñateros salieron a proponer esta semana a las autoridades que liberen el agua de la laguna Los Erizos -la misma que hace 16 años causó graves daños al colapsar y causar un aluvión-, se almacene en los diques y se use para mejorar el riego agrícola esta temporada. Pese que el planteo sonó inusual, las autoridades de Hidráulica no descartan el procedimiento, aunque no será este año.

Ayer el director de la repartición, Oscar Coria, dijo que las fichas están puestas esta temporada en equipar y poner en funcionamiento un centenar de perforaciones para bombear agua subterránea, y así alcanzar el volumen necesario para regar las plantaciones. ""No está previsto, por ahora, hacer un relevamiento de las lagunas. Eso no quita que se haga en algún momento", deslizó el funcionario. El tema se puso sobre el tapete en el "Conversatorio sobre la crisis hídrica" organizado por la Universidad Católica de Cuyo, donde expusieron científicos, productores e investigadores. Eduardo Garcés, presidente de la Federación, planteó dinamitar en forma controlada ese lago que tiene una superficie de 10 hectáreas aproximadamente, ubicado sobre el río Santa Cruz, uno de los afluentes del río San Juan, en la cordillera calingastina (ver infografía). Para fundamentar la petición, mostró una imagen satelital de la laguna tomada el 27 de julio pasado (ver foto), que la entidad obtuvo de investigadores de la universidad nacional. ""Los baqueanos y productores de aquel departamento estiman que ese lago puede tener 70 hm3. Y hay otras lagunas más que podrían aportar volumen para guardar en los diques", dijo Garcés. Agregó que para tener certezas de cuánta agua hay en Los Erizos deben ir los técnicos de Hidráulica a la zona y medirla.

Coria dijo ayer que en noviembre del año pasado se realizó un vuelo en el helicóptero de la provincia a la zona y se realizó el avistaje de todas las lagunas existentes en la alta cordillera. ""Fuimos a relevar el estado de las lagunas, pero ninguna estaba llena, todas están 4 o 5 metros para abajo", señaló. No obstante para saber la cantidad exacta de agua hay que hacer otras mediciones, y el funcionario admitió que por el momento no se prevé ese estudio.

""No está previsto en lo inmediato una cuantificación, y de hacerlo habría que trabajar primero en el relevamiento y después en los efectos que esa intervención podría causar", señaló Coria. Explicó que se deberá medir qué impacto podría traer aparejado al ambiente y la vida silvestre, y analizar los daños colaterales de producir una creciente y cómo puede afectar obras de toma de agua de la red hídrica, fundamentalmente las que están ubicadas en el departamento Calingasta. En las nacientes del río San Juan hay 8 lagos: Laguna Grande, Laguna Chica, Laguna Ternero Ahogado, Laguna de Araya, El Tome, Laguna Blanca, Los Erizos y Laguna Pachón.





Un aluvión que causó gran daño

El día 12 de noviembre de 2005 colapsó la laguna natural Los Erizos, sobre el río Santa Cruz, y provocó un aluvión sobre uno de los tributarios del río Blanco, en el departamento Calingasta. De forma inusitada se descargaron sobre el río Santa Cruz 32,1 millones de metros cúbicos de agua en apenas 67 minutos. Se lo comparó con desagotar 9.500 piscinas olímpicas en poco más de una hora. Se estima que alcanzó un caudal superior a los 1.800 m3/seg, con una velocidad de 2m/seg y el cauce normal quedó unos 20 metros bajo el aluvión. Este desastre produjo pérdidas económicas estimadas en varios cientos de millones de pesos, incluyendo zonas cultivadas, la rotura de un puente en la localidad de Sorocayense y en las obras de construcción de las presas de embalse "Caracoles" y "Punta Negra". Estudios científicos posteriores señalaron a los sismos como posible desencadenante del colapso de la laguna. Hay registros del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) que indican que en el mes precedente se registraron más de 70 sismos de magnitudes entre 2,5 y 4 en un radio de 140 kilometras. Esto podría haber desestabilizado el dique provocando la rotura. Dos de los sismos se produjeron unos días antes del aluvión y tuvieron su epicentro a pocos kilómetros de la laguna.