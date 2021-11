Un cronograma de riego "simulado", que incorporaba 5 días más de corte de agua a los 4 establecidos para el mes de diciembre, circuló esta semana en los grupos de Whatsapp de los regantes y provocó tal revuelo que desencadenó ayer una reunión del sector agrícola con el Concejo Provincial para Control de Embalses y Seguridad de Presas (Cocep), integrado por los directores de Hidráulica y Recursos Energéticos, el presidente de EPSE, el Secretario de Agua y Energía y el Ministerio de Obras. No faltó casi ningún regante o representante de entidad productiva al encuentro, y todos fueron a protestar y a rechazar más días de cortes. Los regantes se fueron ilusionados con que se va a "consensuar" cualquier ampliación de los días sin agua, pero lo cierto es que los datos que presentaron las autoridades muestran que la sequía se ha agravado, y en Hidráulica consideran que será "difícil" cumplir el plan de riego previsto: es que este mes el río San Juan trae apenas 12,66 metros cúbicos por segundo (m3/s), un 40% menos de los 21 m3/s que se habían pronosticado. Es el segundo mes negativo después que se hizo el pronóstico hídrico de la nueva temporada 2021/22. En octubre se pronosticó 19 m3/s y en realidad el río trajo 20% menos de agua, 15,22 m3/s. "El cronograma de corta que estaba previsto en agosto será de difícil cumplimiento sin poner en riesgo las represas. Hoy se ha decidido que se van a seguir reuniendo las Juntas de Riego para consensuar la posibilidad de añadir más días de cortes a lo que estaba previsto, o hacer alguna modificación al coeficiente que se distribuye", dijo al término del encuentro Oscar Coria, titular de la Dirección de Hidráulica. El funcionario fue uno de los que presentó a los productores los detalles de la situación hídrica actual, y explicó que de continuar con el cronograma acordado en agosto pasado se perjudicará la operatividad de los diques -que no pueden seguir desembalsando más agua- y se tendría que dejar pasar directamente el agua que trae el río. "Entramos en una situación bastante indeseable y de mucho impacto", afirmó. A su vez, el secretario del Agua, Juan Carlos Caparroz, explicó que el plan con más días de corte que circuló las últimas jornadas fue "una simulación" que hizo el Cocep para preservar a los diques Punta Negra y Ullum y para extender un poco más las reservas en los próximos meses, pero descartó que se vaya a imponer ese cronograma que incluía 5 días extra de corte del riego entre el 8 y 12 de diciembre. ""La molestia de los regantes fue porque pensaban que ese cronograma se iba a aplicar y en realidad sólo ha sido una simulación. No se va a hacer nada que no esté consensuado, y la idea es cumplir con la palabra que dio el Gobernador", indicó. Justamente los regantes recordaron que el pasado 22 de octubre Uñac les prometio que se iba a respetar el cronograma de cortes definido en agosto, que ya era negativo porque calculan que hará caer un 20% la productividad de las cosechas. Ese plan definió que se cortará el agua de los canales los días 24, 25, 26 y 31 de diciembre. No obstante, Caparroz deslizó que "vamos a trabajar en forma conjunta para coordinar si se pueden incorporar algunos días extra, pero consensuado". ""Será difícil, porque el calor nos está matando", opinó Pedro Roca, titular de la Junta de Riego de Caucete. Junto a otros productores coincidió en que se quiere terminar la temporada de cosecha sin más cortes para salvar las inversiones hechas en los cultivos y que la salida es inyectar más agua subterránea. ""Para ello la solución es sacar el agua del subsuelo, y si no alcanzan las perforaciones oficiales, recurrir a las de los privados", aportó Eduardo Garcés desde la junta de Chimbas. Bruno Perin opinó que es un problema "hablarle" ahora a un productor que se le va a quitar agua. "Que no se haga el corte para el 8 de diciembre, quizá se pueda bajar el coeficiente. Pero lo que molesta es la falta de decisión política de invertir en los pozos privados", opinó.



Usar pozos privados

El titular de la Federación de Viñateros y de la junta de riego de Chimbas, Eduardo Garcés, planteó ayer en el encuentro que los $100 millones que el ministro de Agricultura Julián Domínguez prometió para la crisis hídrica se destinen para reparar unos 50 pozos privados abandonados, y que vuelquen el agua a los canales de riego de uso común. "Con esa plata se pueden hacer sólo 3 pozos nuevos", dijo.



Piden previsión

Pablo Martín, productor de la Mesa Vitícola, se sumó al pedido de que se respete el cronograma de riego acordado en agosto y propuso que desde ahora se empiece a trabajar en obras -canales, pozos, riego por goteo- para el año que viene. "No hay que esperar a último momento, las obras se deben empezar a ejecutar a partir de abril para tenerlas listas para la próxima temporada", propuso.