La pandemia global de coronavirus COVID-19 impulsó de forma exponencial el comercio electrónico, a partir de los consejos de evitar el contacto físico para realizar las diferentes compras y prevenir así el contagio del virus.

Desde la entidad explicaron que dada la coyuntura vinculada al impacto de la pandemia del COVID-19, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico CACE decidió reprogramar la fecha de Hot Sale 2020 por cuestiones de fuerza mayor: el tradicional evento de ventas online se realizará los próximos 6, 7 y 8 de julio.

La expectativa con vistas al evento es grande. Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE graficó que en el transcurso de los dos últimos meses el comercio electrónico avanzó lo que le hubiera llevado casi dos años. "En tres semanas avanzó lo que nosotros pensabamos que podría ocurrir en tres años", añadió.

Según el directivo, el aislamiento obligatorio generó una demanda forzosa, que fue la clave para acelerar todos los procesos.

“En esta séptima edición tenemos un gran desafío por delante y esperamos continuar creciendo; por eso queremos invitar a todas las empresas a que se sumen y sean parte del Hot Sale 2020”, explicó Sambucetti.

“Teníamos fecha en mayo, pero lo pasamos para el 6, 7 y 8 de julio porque no teníamos visibilidad de lo que iba a pasar en mayo. Además, no estaba el contexto propicio y no sabíamos si íbamos a poder entregar los productos”, detalló el directivo.

Según Sambucetti, “a raíz de la pandemia vimos un crecimiento muy fuerte del comercio electrónico”. “La venta de alimentos y en farmacias trepó hasta 300% en las primeras semanas. A partir del 20 abril hubo un gran incremento de otras categorías”, detalló.