En algunos hoteles como el 5 estrellas, ayer ya había turistas y varios equipos internacionales de la Vuelta a San Juan. El resto llegará el viernes. Hoy y mañana, se suman los fierreros del Dakar.





En la provincia ya se palpita la llegada de los participantes del octavo Dakar sudamericano que recibe este suelo, y también de la Vuelta Internacional a San Juan. Los dos eventos deportivos (ver aparte) han despertado el entusiasmo en los prestadores hoteleros y gastronómicos por el movimiento turístico que presenciará y participará en ambas competencias.

Según un sondeo de DIARIO DE CUYO en dos cámaras hoteleras, organizadores y el Ministerio de Turismo; los hoteles del Gran San Juan se mantendrán con el 80% de ocupación desde hoy y por 12 días, hasta el domingo 28 de enero inclusive. Eso significa que estarán tomadas casi 25.300 plazas en los principales departamentos del núcleo urbano provincial, teniendo en cuenta que el Gran San Juan dispone de unas 31.600. La Ministra de Turismo, Claudia Grynzpan, destacó el "importante movimiento económico" que aportan los dos eventos a la provincia en la segunda quincena de enero, ""sobre todo en San Juan capital y alrededores, donde el verano no es temporada alta". El director de Turismo, Roberto Juárez, agregó ayer que las reservas para el Dakar son del 80% "y estimamos que para la Vuelta Ciclista la cifra es similar, siempre en el Gran San Juan". Para este último evento que durará una semana ya están reservados 5 hoteles: además de los dos establecimientos céntricos del grupo Del Bono, se suman el Viñas del Sol, Villa Don Tomás y el Apart San Juan, explicaron desde el Pedal Club Olimpia, organizadores de la Vuelta. Su vicepresidente, Hermes Rodríguez -que a su vez preside la Cámara de Comercio- dijo que sólo el grupo de competidores, mecánicos y técnicos son alrededor de 400 personas. ""Esa gente va a consumir fundamentalmente comida, por eso se acordó con los restaurantes que no cierren la cocina al mediodía, que sigan de corrido", anticipó. Pablo Bazze, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (nuclea los 5 estrellas y parte de los 4 estrellas), anticipó que los establecimientos Del Bono Beach, Del Bono Suit y Del Bono Park están reservados para los 12 días ""prácticamente en su totalidad". Agregó que ya recibió equipos de avanzada del ciclismo mundial y desde hoy, los del Dakar. ""Hay mucha expectativa", expresó Fabio Nievas, titular de la Cámara Hotelera y Gastronómica de San Juan. Agregó que sería bueno conseguir un día de descanso del Dakar en San Juan, para tener 2 días de ocupación, y dijo que para el ciclismo, además de los hoteles donde se concentraron los equipos, el resto se maneja con ocupación del día a día.

El comercio minorista atenderá en el horario normal, pero se ha solicitado extensión horaria en negocios de rubros que vendan accesorios para bicicletas, para atender posibles roturas en la competencia. ""En un mes donde las ventas son las más bajas del año, estos eventos traen movimiento a la hotelería, gastronomía, comercio, remises, vehículos de alquiler, farmacias, vuelos y estaciones de servicio, entre otros", destacó Rodríguez.

El Rally Dakar 2018

Mañana San Juan recibe la decimosegunda y penúltima etapa del Dakar 2018, que unirá las ciudades de Chilecito y San Juan. Para presenciar el arribo de la etapa se han previsto 4 zonas destinadas al público, Punta del Agua, río La Laja, en la zona del antiguo camino de Albardón a Mogna, Matagusanos y la llegada, en el camino Las Tapias-Ullum. Tambien Cuesta de las Vacas, Arroyo de Los Chanchos y para el viernes, las dunas de Vallecito.

Lo mejor del ciclismo

La Vuelta Internacional a San Juan es una de las cinco principales competencias ciclistas del mundo y disputará su 36ta edición del 21 al 28 de enero. Por segundo año consecutivo será internacional. Para el día 25, jornada de descanso para los equipos participantes, habrá una competencia de ciclismo adaptado, en un circuito de 1 km en el Parque de Mayo. San Juan será pionera en la incorporación del paraciclismo en una competencia UCI.