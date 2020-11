A partir de hoy, y por los próximos 15 días el Ministerio de Producción difundirá el borrador del Plan estratégico de la vitivinicultura para la próxima década -el PEVI 2030- para que todos los actores de la cadena vitivinícola sanjuanino puedan analizarlo y realizar algún aporte si lo consideran necesario. El titular de la cartera, Andrés Díaz Cano, -quien por ser parte de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), participó de una reunión virtual donde se presentó el plan que fue elaborado por el INTA-, contó que pidió ese plazo para repartir el documento y ponerlo a consideración de entidades viñateras, trasladistas y bodegueros locales, y que puedan realizar sus aportes.

Respecto al contenido del nuevo plan estratégico, el presidente de Coviar, José Alberto Zuccardi; anticipó que para fin de año estará terminado el trabajo, al cual sólo le falta definir los objetivos numéricos, una tarea que es la más difícil porque hay que analizar el desempeño de la economía argentina y de los competidores, y trazar una meta para el 2030 con todos los riesgos que eso implica. Ya en el Pevi 2020 (elaborado en el 2000, por 20 años) se había trazado como objetivo incrementar las exportaciones vitivinícolas a 2.000 millones de dólares para este año, y sólo se ha alcanzado poco más de la mitad. Por eso se decidió que esta actualización sea más corta, a 10 años.

Respecto a su contenido, Zuccardi anticipó que se tratan dos aspectos no incluidos en el plan anterior. Uno es el enoturismo y el otro eje es la sostenibilidad ambiental, económica y social. En esto último se incluye desde formular prácticas agrícolas que no impacten negativamente en el medio ambiente, como impulsar energías renovables y también la vitivinicultura orgánica para llegar a mercados diferenciales externos e interno. ""La sostenibilidad económica, un esquema vitivinícola distributivo que incluya no solo pensar en la rentabilidad empresaria sino en la sociedad", dijo el empresario.

El plan también continua con dos factores contemplados en el anterior que son la promoción del vino en los mercados interno y externos, y la integración de productores para que tengan su participación en el precio final "porque se ha dado que en los últimos años, éste ha sido insuficiente", indicó Zuccardi. Agregó que el borrador cuenta con un cuestionario para recibir opiniones e inquietudes para que todos los interesados puedan expresarse y hacer su aporte. Como la pandemia impidió la realización de encuentros presenciales durante buena parte de la construcción del bosquejo, desde la Coviar anticiparon que van a validar este nuevo Plan estratégico, con la realización de talleres presenciales en el 2021.





El objetivo

A principios del 2000, los actores de la cadena vitivinícola se reunieron a diseñar un plan estratégico que estableció metas colectivas. Así surgió el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 -que está plasmado en una ley de nivel nacional- y la Coviar es la encargada de ejecutarlo.



Estadísticas

Como aporte al Pevi, el INV completó en agosto un relevamiento estadístico de los aspectos relativos a la situación vitivinícola a nivel internacional, nacional y regional, con datos de consumo interno y las exportaciones del sector, en el periodo que va desde 2010 hasta fines de 2019.