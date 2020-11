Este lunes se renueva el cupo de US$200 y se espera una demanda de dólar ahorro o turista similar a la de octubre cuando comenzaron a regir las nuevas restricciones impuestas por el Banco Central que "dejaron afuera" del mercado oficial a millones de ahorristas.

En octubre, la compra de dólar ahorro fue de unos US$ 180 millones al 27 de octubre. Este número es un 72% menor que los US$643 millones que se habían llevado los 3,4 millones de personas que compraron "dólar ahorro" en septiembre.

A esos US$ 180 millones hay que sumar otros US$ 117 millones de tarjeta (consumos y viajes) que sumaron cierta presión sobre el tipo de cambio, aunque son montos menores a los de los meses previos.

La mayor demanda viene por otro lado, ya que el Banco Central tuvo que vender unos US$ 1.000 millones durante octubre a pesar del endurecimiento del cepo cambiario. Los especialistas consideraron que esto se debe a que hay una mayor demanda para adelantar pago de importaciones y a que las empresas utilizan los dólares para la cancelación de deudas financieras (como obligaciones negociables, por ejemplo).

�� NET TV | Corea Del Centro

��Martín Guzmán



��"Era clave bajar la ansiedad del dólar"

��"Hoy hay una doble crisis: una crisis que ya teníamos y otra que se sumó con la pandemia"

��“Si algo aprendió ���� de la crisis del 2001 es a no prestar dólares”



��Algunas declaraciones — Cotizaciones Argentinas (@CotizacionesArg) November 2, 2020

Según consigna Clarín, en septiembre (último dato oficial disponible) se registró el máximo de 2020 en el rubro de pago de importaciones: llegó a US$ 4.423 millones.

La explicación radica en las expectativas de devaluación ya que los exportadores prefieren no vender y los importadores eligen adelantar todas las compras posibles. Aún con la baja de las retenciones de soja, en octubre las divisas liquidadas del complejo agroexportador fueron de unos US$ 1.800 millones, similar a la cifra de septiembre. De esta manera, los dólares que ingresan no son suficientes para acumular reservas.

La expectativa devaluatoria creció con fuerza con el ensanchamiento de la brecha cambiaria, que se redujo la semana pasada a un 90%. En el Gobierno sacaron todas las herramientas posibles para intentar bajar la cotización de los dólares paralelos: el blue bajó 26 pesos y cerró en $169. El contado con liqui retrocedió 34 pesos en seis ruedas hasta los $ 147,70 y el dólar bolsa cayó 12 pesos a $ 143.