Tanto los consumidores como los productores realmente necesitan repensar el tema del envasado de vino. Y los productores pueden tomar muchas medidas para reducir su huella de carbono.



La semana pasada en esta columna traté el tema del auge de las exportaciones y el consumo de vino a granel, algo que se viene como la venta del vino en grifo, en copas y jarras. Nada de botellas. Y expliqué que los distribuidores y consumidores de vino están preocupados por el ambiente, por lo sustentable.



Está muy claro que las botellas de vidrio son el principal problema en el valor de la huella de carbono en el vino.



Comparto un artículo de Jancis Robinson, una crítica inglesa de vinos, profesional que ha estudiado los efectos climáticos en la vid y, posteriormente, en la calidad del vino. Sus estudios de doctorado en la Universidad de Cornell en el estado de Nueva York a principios de la década de 1970, le permitieron escuchar al profesor Ed Lemon, quien dijo que "hay evidencia que la actividad del hombre de quemar combustibles fósiles está aumentando el CO2 atmosférico, y esto eventualmente conducirá al calentamiento global. Esto se debe al llamado 'efecto invernadero' por el cual el CO2 absorbe y atrapa en la atmósfera la radiación que normalmente se pierde en el espacio. El planeta se calentará y, finalmente, el clima en general cambiará. ¿Quién sabe lo que eso significará?".



De hecho, esta no era una idea nueva. El científico sueco Arrhenius predijo en 1896 que quemar combustibles fósiles como el carbón causaría el calentamiento global a través del aumento de CO2 atmosférico; por supuesto, esta tendencia comenzó con la revolución industrial y ha aumentado sustancialmente desde la década de 1950.



Los registros globales tomados en los últimos 35 años han demostrado claramente este punto. El calentamiento global ha dado paso al cambio climático como una preocupación importante para la sociedad. La mayoría de los países han tenido experiencias recientes de temperaturas récord y olas de calor, y para algunos, huracanes, sequías, inundaciones y ahora incendios forestales de ocurrencia y ferocidad sin precedentes. Se pronostica que habrá una disminución en la producción de alimentos y la pérdida de tierras agrícolas, un aumento en el nivel del mar, la probable interrupción del comercio mundial, las hambrunas y posiblemente las guerras, y con un número récord de refugiados aún no visto.



El sector tiene un problema



Mi objetivo aquí, explica Robinson, es asesorar a los lectores sobre las implicaciones de la producción de vino para el cambio climático, con la esperanza de que pueda ayudar a los consumidores a poner en perspectiva la actividad agradable de beber vino con sus otras opciones de estilo de vida, incluido el consumo de energía doméstica, el consumo de carne, el tamaño del auto que conducen y el transporte aéreo. Menciono estos ya que sus efectos sobre las emisiones de CO2 son bien conocidos.



La producción de uva y vino no son los principales contribuyentes al problema en comparación con, por ejemplo, el transporte o la generación de electricidad a partir del carbón. Sin embargo, el impacto tampoco es pequeño, y podría reducirse fácilmente si los productores de vino fueran más concientes.



Por ejemplo, el Australian Wine Research Institute (AWRI) estimó que las emisiones de CO2 equivalentes para 2017 para el sector vitivinícola australiano fueron de 1,6 millones de toneladas. Esto se puede comparar, por ejemplo, con la cifra de la aviación civil en Australia, incluidos los vuelos nacionales e internacionales, de 22 millones de toneladas. Por lo tanto, la producción de vino no está en la gran liga de los contaminadores, como los viajes aéreos, pero tampoco es insignificante el alcance de la contaminación.



Lo que hay que hacer



Consideremos primero las huellas más pequeñas de viñedos y bodegas. En el estudio de AWRI, la electricidad (de los combustibles fósiles) y el diésel eran componentes importantes para el cultivo de la uva, y la electricidad es la más grande en la bodega. Estos costos pueden compensarse mediante el uso de biocombustibles del proceso de viñedo y vinificación, que incluyen como subproductos podas de invierno y orujo (pieles y semillas de las prensas de bodegas). La eliminación de ambos es actualmente un costo para los productores de vino, pero hay usos alternativos que ahorran carbono para ellos. Después del secado, cada uno puede quemarse en hornos unidos a la bodega para proporcionar una fuente de energía alternativa para la electricidad de la red a partir de combustibles fósiles. De lo contrario, pueden usarse como acondicionador del suelo. Dichas iniciativas se clasificarían como energías renovables.



Por ejemplo, los sarmientos de poda se pueden almacenar fácilmente para secar al aire libre, luego se tritura y se quema utilizando calderas de biomasa conectadas a la bodega para crear calefacción, refrigeración o electricidad.



Pero las reducciones realmente grandes en la huella de carbono se harán para reducir los costos de carbono de las botellas de vidrio y el transporte. Las botellas de vino requieren mucha energía basada en combustibles fósiles para fabricar, y luego para transportar, y tal vez reciclar. Las botellas de vino son redondas y cónicas, formas que son ineficientes en cuanto a espacio, y a menudo son tan pesadas como su contenido. No es de extrañar que las botellas ahora se consideren ineficientes. Sin duda, es notable que la industria del vino todavía esté utilizando envases que datan del siglo XVII. Ciertamente, es hora de que el sector vitivinícola global reconsidere los envases, al menos para la gran mayoría de los vinos menos costosos que se elaboran para consumo inmediato en lugar de envejecer en botella.



Una amplia auditoría de emisiones de carbono realizada por Jackson Family Wines, en California, Estados Unidos, una de las compañías de vino más activas en esta área, descubrió que las botellas de vidrio hicieron la mayor contribución individual a su huella de carbono, representando el 18% del total, con otras elementos de empaque como cartones y corchos que llevan el total al 24%. El siguiente elemento más importante fue el transporte de botellas, que representa el 16% del total. Está claro que las botellas de vidrio son el principal culpable .



Hay varios paquetes alternativos, todos más ecológicos que una botella de vidrio redonda y cónica de 750 ml. Estos incluyen cartones de cartón forrado, bolsa de plástico bioplástico en caja, latas de aluminio , bolsas y seguramente muchas formas de embalaje aún no consideradas. Una posibilidad probable es la reutilización. En algunas partes del mundo, los minoristas llenan los contenedores lavados. Robinson sostiene que las botellas de vidrio pronto se verán como otro dinosaurio más en el embalaje y transporte del vino.



¿Qué tan grande podría ser la transición lejos del vidrio, en términos de volumen? ¿Podrían los envases alternativos bajar los precios del vino? ¿Cuál podría ser la reacción de los consumidores? ¿Pueden los consumidores mayores diferir de los más jóvenes?. Es importante destacar que ¿veremos el aumento de los consumidores de vino con conciencia ambiental que pueden evitar botellas de vidrio en el futuro?. Estas son preguntas que deben responderse en la próxima década.

¿Deberían las bodegas tratar la atmósfera de la tierra como una alcantarilla?. No lo creo, dice Robinson. Sin embargo, casi todas las bodegas del mundo hacen exactamente esto. El gas de fermentación es una de las formas más concentradas de CO2 conocidas, pero invariablemente se libera a la atmósfera. Solo unas pocas bodegas europeas, incluida Ch Smith Haut Lafitte, ecológicamente consciente de Burdeos, están tratando de capturar el CO2 emitido por sus fermentaciones.



La tecnología existe para capturar el CO2 de fermentación, limpiarlo de impurezas, comprimirlo y reutilizarlo o venderlo. Quienes visitan las bodegas a menudo ven un tanque de CO2 comprimido (hielo seco) fuera de la bodega. Se utiliza para proteger el vino de la oxidación, pero también se pierde en la atmósfera. ¿No es esto un poco incongruente?.



Un par de compañías europeas están produciendo sistemas para capturar CO2 y seguramente es deseable que más lo hagan internacionalmente. También debería haber más investigación sobre usos alternativos de CO2.



Conclusión



Si bien la industria del vino no contribuye de manera importante al aumento de las emisiones de CO2 y el cambio climático, sigue siendo una fuente importante. La tarea principal es reemplazar las botellas de vidrio y ayudar a reducir los costos de transporte. La mayoría del vino no se consume localmente. Algunos de ellos se envían a la mitad del mundo, y el envío a granel al mercado y al embotellado local ayudan a reducir la huella de carbono.



Robinson dice que en cuanto al CO2 liberado por las bodegas es un vandalismo ambiental. Las bodegas ahora se dan cuenta de que no pueden descargar aguas residuales al medio ambiente, ya que está ampliamente regulado por las autoridades locales y estatales. ¿Por qué no es lo mismo para las descargas de CO2? ¿Por qué las autoridades no invocan una Ley de Aire Limpio?



Por mi parte, dice la inglesa, espero seleccionar el vino (en un paquete ecológico) en base a que lleva un logotipo como el que he diseñado anteriormente que indica que no se emitió CO2 durante la fermentación.



Espero que este artículo muestre que hay más conciencia ambiental que reciclar botellas el fin de semana.