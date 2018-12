Ayuda. A la apertura del encuentro con la presencia del Gobernador le siguieron capacitaciones y talleres para comprender mejor cómo funciona el mercado brasileño.

Un grupo de 10 importadores brasileños, que participan desde ayer en las Segundas Jornadas Comex 2018, que representan a grandes cadenas comerciales y de distribución de artículos en todo ese país, encontraron que los precios de los productos que ofrecen las empresas sanjuaninas son competitivos y que tienen chances de ingresar a ese mercado. El interés que traen es por aceite de oliva, pasas de uva, frutos secos como nueces y pistachos, fruta fresca, como uva y ciruelas, y ajos. Uno de los testimonios fue el Romildo Goncalvez, de GyD Comercial Limitada, un grupo importador de productos alimenticios, interesado en frutas secas, como pasas, ciruelas, aceite de oliva, aceitunas y ajos, quien dijo que había encontrado "buenos precios porque estamos en el Mercosur, con tributos menores".

El encuentro, que continuará hoy, tiene el objetivo de brindar al sector exportador sanjuanino los conocimientos y las herramientas para posicionar los productos locales en el mercado brasileño. Y cuenta con la participación del economista Gustavo Segré, un experto en negocios y director de la Casa de San Juan en Brasil. Se trata de la única provincia argentina que cuenta con una oficina en el vecino país.

Otro testimonios de los importadores brasileños fue el de Chistiane Portella, de Target Representacoes, un mayorista del rubro alimentos que representa a grandes cadenas de supermercados, como Walmart y Carrefour. "Nuestro interés es por productos en conservas, como las aceitunas, que a la gente de mi país les gusta tenerlos guardados por un largo tiempo". También incluyó a los vinos y al aceite de oliva entre los productos que vino a buscar. "Deben ser productos con buena relación costo-calidad porque no sirve comprar artículos gourmet y que no sean accesibles para los brasileños", dijo la representante.

Eliane Maciel, de Seger Com. Importadores Exportadores SA, de Florianopolis, representa a un grupo que importa equipos electrónicos para armar redes de telecomunicaciones. Y que viene incursionando en el rubro alimentos. "Tenemos interés en aceite de oliva, aceitunas y vinos", dijo, y agregó que por lo que había tenido oportunidad de conocer los precios de los productos sanjuaninos "son competitivos".

Otro caso fue el de Marcos Augusto Rizatto, de Casa do Confeiteiro, un grupo del sector de panaderías con una gran cadena distribución en cada región de Brasil. Dijo que había encontrado "precios convenientes, son competitivos, en productos que no tiene Brasil, como pasas, almendras, nueces y pistachos".

El entusiasmo de los empresarios locales por ese mercado quedó demostrado en el número de anotados -60- para participar en las rondas de negocios inversa.

En su exposición, Segré recomendó "saber negociar mejor con los empresarios brasileños" y brindó una serie de consejos para que cualquier operación sea exitosa (ver aparte). Fue luego de explicar el porqué Jair Bolsonaro ganó las últimas elecciones presidenciales en el vecino país. Y también aportó las claves de la decisión de Brasil de elegir primero a Brasil antes que Argentina para cerrar negocios. Por ejemplo señaló que Chile le ofreció salida al Pacífico, que Brasil no tiene, una inflación anual del 2,36% contra el 45% que se anticipa en Argentina, y tasas de interés del 3,25% contra alrededor del 60% de los bancos argentinos.

En la apertura del encuentro, que cuenta con el apoyo del CFI, el gobernador Sergio Uñac, acompañado por el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, habló de "generar más y mejor actividad económica para todos".



Consejos para hacer negocios con Brasil

A continuación una síntesis de las sugerencias que aportó el economista Segré ante los empresarios sanjuaninos:



- Agregar valor al producto que se elabora es fundamental, para mejorar el negocio. Por ejemplo no vender aceitunas a granel, sino envasadas y con toque propio.



- Ser informal en el trato con los empresarios e importadores brasileños, pero duros en la negociación, incluso hasta parecer arrogantes.



- No es recomendable dar un descuento de un producto sin motivos porque podría ser una señal de que no se conocen los costos propios.



- Tener muy en claro el plazo en el que se va a entregar el producto, la forma de pago, quién se hace cargo del flete y demostrar qué ganaría un importador comprando a determinada empresa antes que a otra.



- Es preferible tener un representante comercial que sea brasileño, porque facilita el negocio. Por ejemplo el importador habla en su mismo idioma, llama a un número de su propio país y lo tiene cerca para solucionar cualquier inconveniente que se pueda presentar.



- En el negocio de la exportación no se puede improvisar, hay que preparar la empresa para esa actividad y tener un responsable que se haga cargo.



- Tratar de facilitar las operaciones y tener en claro todos los pasos para llegar con la mercadería a otro país porque nadie busca importar problemas sino productos.



- Conclusiones: Exportar a Brasil no es fácil pero es bueno. Para ingresar a ese mercado no se puede improvisar. Hay que estar preparados para evitar fracasos. Por último, el éxito o el fracaso depende de cada uno.