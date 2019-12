La vuelta de la doble indeminazación por los próximos seis meses-una medida que cayó de sorpresa- generó preocupación y muchas dudas entre los empresarios.

Algunos de los hombres de negocios consultados por La Nación consideraron que la iniciativa de Alberto Fernández responde a un reclamo de los gremios a los que quiso satisfacer el presidente ya en funciones. Otros empresarios, en cambio, agregaron que es fundamental que este tipo de decisiones lleguen de la mano de otras medidas productivas y financieras que impulsen el consumo en el mercado interno y desahoguen, sobre todo, a las pymes.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios ( Copal) y uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), se mostró "sorprendido" por el decreto y opinó que "no es el camino adecuado" frente a la crisis.

"El tema es que acá no hay despidos porque sí, son despidos en el marco de una fuerte contracción de la actividad económica y consecuentemente de la actividad productiva. Obviamente esto afecta a las pequeñas empresas que, cuando no tienen actividad suficiente y. en todo caso, han soportado la situación bajo la expectativa de una mejora hoy les llega la información que haber esperado y no tomar medidas preventivas les encarece el costo indemnizatorio de manera tal que no lo van a poder afrontar", dijo.

"Es una medida inadecuada", dijo José Urtubey, director de Celulosa. "La mejor forma de proteger y generar empleo genuino es a partir de políticas productivas. No es una buena medida", afirmó el empresario que forma parte de la UIA.

"Es por seis meses. Debe ser una cosa previa a acuerdo de precios y salarios", interpretó Miguel Blanco, director general de Swiss Medical y uno de los coordinadores del Foro de Convergencia Empresarial. "La verdad es que no era necesario, porque las reducciones [de plantillas] ya ocurrieron y hay expectativas de mejora de la actividad. No lo veo como algo necesario. Más bien parece un gesto a los sindicatos", agregó el directivo.

Es cierto que ya el gobierno de Mauricio Macri había alertado, a través del exministro de Producción, Dante Sica, que las empresas habían comenzado a hacer "un colchón" de precios, pero también ajustes de plantilla ante la posibilidad de que Fernández tomara una decisión como la que se conoció anoche y ante la llegada de un acuerdo de precios y salarios.

"Creo que hay que resolver otros temas como la falta de capital de trabajo por las altas tasas de interés", cuestionó Martín Cabrales. "Esto puede perjudicar a las pymes que tengan que hacer una reestructuración si no bajan las tasas de interés y mejora el consumo interno", dijo.

"Es preciso que esto llegue en conjunto con otras medidas que bajen las tasas y mejoren el consumo para lograr ampliar la capacidad productiva que hoy está muy mermada. En caso contrario, esto puede poner en peligro a las pymes", aseguró el empresario.

"Era esperable", afirmó Luis Galli, CEO de Newsan. "Pero si esta medida se toma como parte de la emergencia económica, sanitaria y alimentaria, que ayudan a estabilizar la situación económica social, lo que además se revierte la caída de actividad y recupera el consumo, las empresas no tendrían que asumir el costo de la doble [indemnización]", señaló el ejecutivo.