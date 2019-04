Entre las medidas anunciadas el pasado 17 de abril por el Gobierno nacional para ayudar a las Pymes en la actual crisis (ver aparte) se estableció la eliminación de derechos de exportación (retenciones) para todas aquellas empresas que exporten por encima de su promedio de exportaciones del año pasado. Sin embargo, a diez días de ese anuncio, aún no se difundió la ""letra chica" de la medida y en entidades referentes de las exportaciones como la Cámara de Comercio Exterior de San Juan y la Corporación Vitivinícola Argentina reina la incertidumbre sobre el alcance de los beneficios. Otras medidas tienen desenlace.

La gran incógnita es si las empresas van a cobrar derechos de exportación por el total de ventas al mundo del beneficiario, o solamente por la porción que exceda la marca lograda el año anterior. ""Todavía no hay aclaración al respecto. Saber esto es crucial porque el impacto es distinto. Si fuese que no se cobraran las retenciones por todo lo que se exporte, el impacto es mucho más alto" dijo Antonio Giménez, presidente de la Cámara que reúne los exportadores sanjuaninos. Agregó que en la entidad esperan tener mayores precisiones la semana próxima. En cuanto a los sectores sanjuaninos que pueden verse beneficiados porque se espera que aumenten el volumen de sus envíos este año, Gimenez mencionó en forma preliminar las pasas, el mosto, el aceite, la aceituna y el pistacho. ""El que está tratando de exportar tiene más dificultades que el año pasado y las decisiones ya se han tomado", advirtió.

En el sector vitivinícola también siguen perplejos respecto al alcance del anuncio presidencial. ""Casualmente hoy (por ayer) tuvimos reunión en Coviar y analizamos que aún no sale a la luz el decreto ley y no sabemos cómo se aplicará la medida", dijo Ángel Leotta al ser consultado. Justamente esta entidad fue quien se reunió en dos ocasiones el año pasado con el presidente Mauricio Macri para pedir la eliminación de las retenciones a las exportaciones vitivinícolas, y ante la negativa, propusieron otra alternativa: que se cobren esos impuestos sobre el volumen de exportaciones históricas de los últimos tres años, ""pero que paguen las exportaciones incrementales sobre las exportaciones históricas", explicó. Leotta dijo que no han recibido ninguna pista de que tipo de medida se va a implementar para recaudar el impuesto.

En septiembre del 2018 el ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, anunció la vuelta de la retenciones a la exportación, para alcanzar el equilibrio fiscal en 2019, y fijó en 3 pesos por cada dólar exportado, y en algunos productos como la uva de mesa, 4 pesos.

""El beneficio es para el que exporte más, pero no sabemos cuál porción no cobrarán"

ANTONIO GIMENEZ Pte CACEX

Los otros anuncios

> Plan en AFIP

Será para cancelar obligaciones impositivas y previsionales vencidas al 31 de enero de 2019 y regirá desde el 15 de mayo al 31 de agosto, pero la primera cuota recién vencerá el 16 de septiembre de este año. El nuevo plan de facilidades otorga la posibilidad de refinanciar períodos impagos vinculados a obligaciones impositivas y previsionales, e incluye retenciones y percepciones impositivas.

Podrá regularizarse hasta en 60 cuotas (los anteriores llegaban a 48 cuotas), no menores a $1.000, con tasas de interés tope del 2,5% mensual, y un pago a cuenta de solo el 1% de la deuda para las Pymes, monotributistas y autónomos.

> Tarjetas

Se acorta el plazo en el que los comercios reciben el dinero de las ventas que hacen por tarjeta de crédito. Hoy las empresas de tarjetas de crédito les pagan cada venta a los 19 días hábiles de efectuada la operación. Ahora, por resolución del Banco Central, lo harán como máximo en 10 días hábiles, a partir de la entrada en vigencia de la norma, el 1 de mayo de 2019. Hasta ahora sólo estaba regulado el plazo de acreditación para las tarjetas de débito, de 72 horas. Complementariamente, el BCRA determinó en la misma resolución que las entidades financieras no podrán cargar a los comercios adheridos ningún interés ni comisión vinculado a este nuevo plazo de liquidación.

> Efectivo

Los bancos no les van a cobrar más comisión a las pymes por recibirle depósitos en efectivos. Hasta la sanción de esta norma que ya se efectivizó, las entidades financieras cobraban entre 1% y 2% a las pymes, argumentando por recibir depósitos en dinero físico en caja.

Esta situación no estaba regulada por el BCRA, que ahora fijó la regulación y prohibirá la comisión.

El cobro afectaba directamente por ejemplo a los depósitos de la recaudación diaria, o la sistematización de pagos a proveedores, salarios y servicios y su eliminación fue un fuerte reclamo de la CAME.