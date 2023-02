Los dueños de las empresas radicadas en el Parque Industrial de Chimbas están dispuestos a recurrir a la Justicia para frenar la construcción de dos barrios que el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) ha empezado a construir frente al emprendimiento. El argumento es que quieren defender el complejo fabril de denuncias, que incluso ya están recibiendo, por ruidos molestos, malos olores y por el alto tránsito de camiones. Desde el organismo, Marcelo Yornet respondió que las barriadas están autorizadas por la Dirección de Planeamiento y que está previsto destinar un sector, como zona de mitigación, para separar las futuras viviendas con el sector industrial.

Lo que está generando la polémica es la construcción de dos barrios, uno de ellos del gremio de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), con 220 casas en total, que están ubicados en dos terrenos distintos, pero enfrentados con el que ocupa el Parque Industrial de Chimbas.

Los empresarios están nucleados en el Consorcio de Adjudicatarios del Parque Industrial de Chimbas, que agrupa a unas 50 industrias, y vienen haciendo el reclamo desde el año pasado, pero ahora decidieron apurar las gestiones porque no obtienen respuestas y los barrios ya están en construcción. "Habiendo tantos lugares, eligen seguir haciendo barrios frente al parque industrial", dijo Guido Psaila, presidente del consorcio. Y explicó que los nuevos centros habitacionales no ayudan a la actividad en el parque. Es porque, por la misma actividad de las industrias radicadas en el lugar, se producen ruidos, hay olores extraños y por supuesto que un alto tránsito de vehículos, incluso de gran porte. Y que ya han recibido denuncias de vecinos y no quieren que el tema se vaya a complicar en el futuro.

Entre las gestiones presentaron notas ante la Dirección de Planeamiento y la Secretaría de Ambiente en las que plantean que "la creación de barrios con numerosas viviendas pone en peligro la industria que allí se desarrolla". Y sobre la posibilidad de ir a la Justicia con un recurso de amparo para frenar las nuevas construcciones Psaila señaló que "lo estamos analizando con la abogada".

Desde la Unión Industrial, su presidente, Ricardo Palacios, dijo que "no sólo se trata de proteger al parque, sino también a las empresas instaladas". Y agregó que no es "compatible" un asentamiento industrial con la construcción de casas. El empresario incluso tiene una empresa radicada en la zona.

Para planear la estrategia a seguir, el consorcio que preside Psaila tiene previsto realizar una asamblea el jueves 16, a las 11.30, en uno de los lotes del parque. Y el principal tema será las acciones a seguir para la defensa del complejo fabril, entre las que no se descarta la vía judicial. Pero para avanzar necesitan el respaldo de la mayor parte de los asociados, que suman unos 50 hasta ahora.

Consultado por el planteo de los industriales, Yornet, director del IPV, respondió que los barrios, que sumarán unas 220 casas, fueron autorizados a construirse en la zona por la Dirección de Planeamiento. Y que para evitar futuros problemas con los vecinos que se puedan ver afectados por la actividad propia de las fábricas, habrá una "zona de mitigación" para separar las viviendas con las industrias. "Habrá arboleda y espacios verdes", explicó el funcionario. "Así se disminuye el riesgo de cualquier inconveniente que pueda llegar a ocurrir", sostuvo.

En las casi 95 hectáreas que ocupa el primer parque que tuvo la provincia (ver aparte) hay empresas de distintos rubros, por ejemplo madereras, elaboración de fertilizantes, doblado de metales, reciclado de baterías, corte de piedras para aplicación industrial y en el hogar y fabricación de piletas, entre otras.

Unidades

220 Es la cantidad de casas que el IPV tiene previsto construir en los dos centros habitacionales en Chimbas. Uno de ellos será para el gremio UPCN, según dijo a conocer Yornet. Las objeciones tienen que ver con el lugar elegido.

Un poco de historia del complejo fabril

El Parque Industrial de Chimbas nació a principios de los años '80 con la aplicación de la Ley 3.642, más conocida como de Promoción Industrial, que incluía una serie de beneficios impositivos para promover la radicación de empresas en la zona, porque no sólo era para San Juan sino también para San Luis y La Rioja, por ejemplo.

La intención era brindar al empresariado un lugar donde poder desarrollar cómodamente su actividad con todos los servicios. Pero, con los años, la zona quedó rodeada de barrios que limitaron su posterior ampliación.

En el 2021, desde la Secretaría de Industria y Comercio pusieron en marcha un plan para darle impulso al parque con una serie de mejoras, por ejemplo la pavimentación. Pero la idea fue también apurar a las empresas que tenían proyectos presentados pero que, por distintas circunstancias, no los habían puesto en marcha, para que ocuparan los lotes reservados o los dejaran. Pero ahora surgió el problema de los barrios.