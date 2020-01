En San Juan los industriales se muestran más cautelosos que sus pares de la Nación, respecto a las medidas de reactivación del Gobierno de Alberto Fernández y las perspectivas de inversión. Algunos sectores se muestran esperanzados, pero otros no comparten el optimismo que mostró la cúpula de la UIA tras reunirse el martes con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, respecto al futuro económico. Por ejemplo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró que la entidad que encabeza está "identificada" con las primeras medidas del Gobierno nacional e incluso aventuró que "van a venir" inversiones. En la provincia, las opiniones están divididas. ""Yo no diría que hay un apoyo "total" a las medidas" dijo Gustavo Fernández, referente del Sector Fabricación de Materiales para la construcción.

Elogió medidas "buenas", como la moratoria de AFIP, la baja de tasas de interés, cierta diferenciación de trato hacia las pymes y la prórroga de beneficios a la fabricación de bienes de capital. ""Pero hay otras medidas muy controversiales o malas", dijo al enumerar la quita de incentivos fiscales a las empresas tecnológicas, la suba de impuestos a los autos, el aumento de retenciones; o los nuevos controles que dificultan la importación. Agregó que el principal problema sigue siendo la inflación, el ""elevado" gasto público y falta de confianza de inversores.

Respecto a inversiones, dijo que sólo el sector minero y su cadena de valor puede estar más próximos a recibir inversiones en San Juan. ""No veo que los industriales estén con el foco puesto en invertir, sino más bien en sobrevivir", destacó. Otro que se mostró crítico es el referente textil Sergio Vallejos. ""No comparto para nada lo que dijo la UIA y no veo con simpatía las primeras medidas, son una curita para una herida grande, nos estamos desangrando y hace falta un torniquete", graficó. Incluso, a pesar de que esta semana acaba de contratar 60 operarios (por contratos con el sector petrolero y minero) dijo que ve "el panorama negro", y que el sector textil aún está a la espera de medidas productivas. Le angustia no conocer un plazo para un plan económico, y si bien reconoce que se redujo la tasa de interés ""un crédito al 40% sigue siendo obsceno para cualquier sistema productivo".

En materia laboral cuestionó la doble indemnización, que siga el impuesto al cheque y que se haya levantado el pacto fiscal. ""Los gobiernos provinciales y municipios cobran lo que quieren" dijo, y puso énfasis sobre las tasas municipales que se cobran en la boleta de la luz. Respecto a posibles inversiones mineras -habló concretamente del proyecto de cobre Josemaría- dijo que está previsto para octubre de 2021, y dudó de que muchas pymes locales puedan llegar a ese plazo estando actualmente embargadas. ""Hasta aquí son todas promesas. Hay que ser cautos y tener esperanza pero seguimos igual de mal, endeudados y sin plata", opinó Omar Staiger, productor de films de PVC.

El referente del sector Plásticos dijo que ahora se podría producir más, pero cuestionó la falta de créditos acordes a la industria. "Debemos sobrevivir hasta que el Gobierno decida dar financiamiento, capital de trabajo", destacó. Más optimista, Andrés Martínez (Metalmecánica), está esperanzado en la llegada de inversiones mineras, y por eso dijo estar invirtiendo para estar preparado. Pero cuestionó medidas nacionales: ""No han tomado medidas alentadoras para la industria, no incentivan a tomar más empleo, no marcan un horizonte claro respecto a los impuestos; por el contrario, sólo vemos más presión tributaria", dijo. Daniel Cano, vice de la Unión Industrial de San Juan, en cambio se mostró más cercano al optimismo de la entidad nacional. ""Sí estamos a favor de las primeras medidas" dijo, y elogió la predisposición de Kulfas desde antes de asumir en el Ministerio. Destacó la medida que permitirá a empresas que inviertan, repatriar sus dólares sin pagar el impuesto -""eso es bueno para proyectos mineros como Josemaría", dijo- y aseguró que las inversiones llegarán a San Juan del sector minero y reactivarán los rubros textil, calzados, y otros insumos. Sí destaco la preocupación por la falta de un plan económico que no se definirá hasta un acuerdo con el FMI. Y confió en que la Nación resolverá el freno a la ley de economía del conocimiento y el crédito a la industria. Desde la UISJ se insistió además en reinstalar el decreto 814 para las economías regionales, y prorrogar la Ley Pyme para que las inversiones en tecnología se puedan desgravar de Ganancias.

Sector en baja

3,9 por ciento cayó la industria en noviembre y acumuló 19 meses consecutivos en baja. Los sectores más afectados fueron automotriz, metales básicos y la metalmecánica.

Compromiso

Industriales nacionales destacaron el compromiso asumido por Kulfas de trabajar en la restitución de los beneficios regionales del Decreto 814 y el desarrollo de una línea de financiamiento productiva a tasa subsidiada.