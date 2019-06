Reunión. La última audiencia tuvo lugar el 2 de noviembre del año pasado y tuvo efectos con los consumos de los usuarios desde ese mismo mes.



Frente a una nueva audiencia de revisión de las tarifas eléctricas convocada por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para el miércoles 10 de julio, a partir de las 9, industriales y viñateros salieron a pedir que se postergue la aplicación de un nuevo incremento en las boletas de la luz. Fue con el argumento de la grave crisis que afecta a ambos sectores, jaqueados por la paralización de la actividad en el primer caso y por los bajos precios de la uva y del vino en el otro.

El planteo tiene lugar cuando el Gobierno nacional viene de disponer un paquete de medidas para amortiguar la marcada crisis económica y reactivar el consumo que incluyó el congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y transporte hasta fin de año. Fue una decisión con un trasfondo electoral frente a las elecciones generales de octubre.

En San Juan los que salieron a pedir que se postergue cualquier modificación de las tarifas eléctricas fueron los representantes de dos de las entidades relacionadas con el sector vitivinícola. Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes, y Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros. El primero argumentó que frente a los bajos precios obtenidos por el kilo de uva en la cosecha pasada y el precio del vino que no repunta "no podemos afrontar un nuevo aumento". Incluso habló de la necesidad de volver a las tarifas subsidiadas para incentivar la producción. Garcés, por su parte, sostuvo que "el productor no está en condiciones de soportar una nueva suba de la luz".

Hugo Goransky, titular de la Unión Industrial de San Juan, pidió que "se instrumenten medidas para postergar cualquier aumento de los costos, como en el caso de la electricidad". Y fundamentó su solicitud "en el momento duro que estamos atravesando por la situación macroeconómica y con un grave problema por la capacidad ociosa del sector industrial". Mencionó que ronda el 50%.

Otro que salió a pedir un incremento "moderado" en la boleta de la luz fue Hermes Rodríguez, titular de la Cámara de Comercio de San Juan. "La situación es preocupante porque la electricidad forma parte de los gastos fijos que tenemos en la actividad", sostuvo. Y agregó que el planteo tiene lugar cuando las ventas vienen de meses con escasas operaciones.

La convocatoria del EPRE es para el miércoles 10, en el auditorio del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, en la calle Roger Ballet 47 Norte.

La última audiencia tuvo lugar el 2 de noviembre pasado cuando el ente de control autorizó un incremento del 17,24%, pero en dos tramos. El primero, del 7,24%, se empezó aplicar desde la fecha de la resolución del organismo, el 6 de noviembre de 2018, hasta el 23 de enero de 2019. Y a partir del 23 de enero comenzó a aplicarse un segundo tramo del 10%. En esa reunión, en la que participaron todas las partes involucradas, el EPRE, que es el ente de control, la distribuidora Energía San Juan, la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) y los representantes de los usuarios, la primera de las compañías, que es la que tiene la mayor cantidad de clientes, había solicitado un retoque del 29,9%. Pero desde el organismo regulador respondieron que, de acuerdo a sus estudios, la suba iba oscilar en un rango que partía desde el 12 y llegaba al 18%. Al final, el incremento estuvo más cerca de la segunda cifra, pero en dos tramos.

Es importante aclara que el aumento que se pueda definir en la audiencia corresponde al servicio de las redes de distribución, que en San Juan está a cargo mayoritariamente de Energía San Juan y de DECSA sólo para Caucete. En la práctica, de lo que paga el cliente en su boleta, el 70% está impactado por los costos de la generación y el transporte y el 30% restante por los servicios de redes de distribución.

Los sectores que quieran hacer planteos tienen plazo hasta el 4 de julio, a las 9, para presentar copias de sus pretensiones y pruebas en las oficinas del EPRE de calle Laprida 123 Este.

Revisión periódica

La Revisión Tarifaria Extraordinaria, como la que se analizó ayer en la audiencia pública, entra en vigencia cada 6 meses y se convoca cada vez que la inflación hace disparar un índice denominado VAD (Valor Agregado de Distribución). Los precios que explican el servicio de redes eléctricas -que son materiales, personal, costo operativo- están englobados dentro del VAD y cuando superan un umbral del 2,5% en el semestre, se deben llamar a audiencias públicas extraordinarias.

Allí se discute esencialmente la variación que ha tenido ese índice, y además, se verifica si las empresas, en este caso Energía San Juan y DECSA, está haciendo las obras comprometidas en el plan de inversiones.

Otras cuestiones que se tratan son los planteos que hacen las instituciones autorizadas a participar en la audiencia, para lo cual tienen que registrarse previamente y manifestar su intención de participar.

Decisión

17,24 Fue el aumento en la boleta de la luz decidido en la audiencia de noviembre del año pasado. La novedad fue se decidió aplicar en dos tramos, el primero del 7,24%.