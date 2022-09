El sector fabril sanjuanino está pasando un momento complicado: el 76% de los establecimientos está teniendo dificultades para abastecerse de insumos y materias primas importadas. A causa de esa situación, cuatro de cada 10 industrias -o sea, el 43%-; ha frenado las operaciones de producción por los faltantes, mientras que otro 38,1% considera probable llegar a esa situación en un futuro cercano (ver infografía). Los datos surgen de la III Encuesta de la Unión Industrial Argentina, que se realizó en agosto en todas las provincias y acaban de difundirse.

Las empresas informaron en el relevamiento que tienen líneas paradas por falta de insumos, y otras se quejaron porque no hay precio de maquinarias ni de repuestos; y consiguen "a cuentagotas" los insumos. Otros directamente no compran por la incertidumbre del país. ""Son datos que reflejan la realidad que vive la industria sanjuanina", dijo Ricardo Palacios, presidente de la UISJ, quien añadió que los faltantes muchas veces son una pequeña parte del producto, pero indispensable para su producción. Palacios dijo que lo que han hecho las empresas para enfrentar las dificultados por las importaciones es detener líneas de producción , realizar mantenimiento y adelantar vacaciones. También se han suspendido las horas extras. ""Tenemos muchas demoras en las entregas de insumos y los costos de los mismos sufren aumentos superiores al 100%, por cuestiones mundiales y por problema macroeconómicos de Argentina", indicó.

Desde la institución están moviendo hilos a nivel nacional para revertir la situación. Además de llevar el reclamo hace poco al secretario de Industria, José de Mendiguren; el pasado 22 de septiembre el sanjuanino Hugo Goransky, miembro del comité de la UIA; le entregó un petitorio de la UISJ al ministro de Economía, Sergio Massa. Entre otros puntos allí le pide ""que revise la política de control de importaciones y disponibilidad de divisas para afrontar compromisos, que afectarán la provisión normal de insumos para la industria y que ponen en riesgo la continuidad de operaciones, el mantenimiento de las plantas y el empleo". Pese a que el problema viene creciendo, el agua no rebalsó el vaso, y aún no se han producido cierres de establecimientos, ni gran cantidad de despidos en San Juan. Según la encuesta, el 85,7% aseguró que mantuvo el personal; mientras que apenas un 4,7% lo redujo. En el otro extremo, un 9,5% aumentó su plantilla laboral.

Donde sí parecieron impactar las crecientes dificultades en el acceso a divisas para la producción es en la situación económica de la empresa actual respecto a un año atrás, y en las expectativas para el futuro. Respecto a la situación actual, el grupo mayoritario del 38% respondió estar peor que hace un año, un 28,6% dijo estar igual y un 33,4% dijo que estar levemente mejor. Todo esto responde a los menores niveles de demanda o de venta. Además casi 5 de cada 10 empresas dijo tener peor nivel de rentabilidad, mientras que un 23,8% manifestó estar igual que el año pasado.

También fueron negativos respecto a las inversiones: un 33% dijo que empeoró el nivel de inversiones y el 42 % señaló que invirtió lo mismo que el año pasado. Gustavo Fernández, miembro del área de Comercio Exterior de la UIA; dijo que una industria siempre debe invertir al menos en mantenimiento o tecnología, algo indispensable para no retroceder. ""Los que no invirtieron, se achicaron", indicó.

Al hablar de como esperan que este la situación económica del país dentro de un año, el 100% dijo que será peor. Al responder sobre su empresa, el 47,6% piensa que va a estar peor, un 24% estima que estará igual que ahora, y solo el 28,5 % dice que va a estar mejor.

STOCK Y GASTOS

El achique de stock es otro dolor de cabeza que ataca a los industriales sanjuaninos, a causa de los problemas de importación y demoras en las entregas de productos. En el relevamiento el 61,9% de las plantas fabriles contestó que han disminuido el stock disponible de materias primas e insumos para trabajar. Un 23,8% dijo que el volumen no varió, y apenas un 9,5% admitió haber aumentado el stock. Otro 4,8% no contestó la pregunta o dijo que no aplica.

El volumen físico de producción tampoco es bueno, ya que un 47,6% dijo que no varió, y para otro 19% disminuyó. Sólo un 33% dijo que aumentó. En relación a la cartera de pedidos por parte del mercado local, el 52% consideró que sigue igual que antes, un 28,5% dice que aumentó, mientras que al 19% le disminuyeron los pedidos.

En relación a los gastos obligados, los industriales son bastante cumplidores. Por ejemplo, en lo que respecta al pago de salarios, la totalidad de encuestados hará frente al pago de los mismos, y solo un pequeño porcentaje lo hará parcialmente. Lo mismo ocurre con los pagos a proveedores, con el cumplimiento de los compromisos financieros y con el pago de tarifas.

Respecto a los impuestos, el 47,8% de los encuestados respondió que harán pagos parciales, mientras que el 52,2% restante dijo que pagará el total de los mismos.