El rechazo al presupuesto nacional había encendido la alarma en la provincia, debido a que podían perderse 5.776 millones de pesos de recursos coparticipables de impuestos como Ganancias y Bienes Personales. Sin embargo, en el Congreso hubo sesiones a fin de año, en las que se trató una iniciativa que modificaron puntos de ambos tributos, lo que abrió la puerta a que la rebaja no se produjera. La ministra de Hacienda, Marisa López, solicitó un informe a la Comisión Federal de Impuestos, la cual preside, el que reveló la semana pasada que "la proyección es que no disminuirá la recaudación. Los cambios introducidos indicarían que lo que habíamos previsto de recaudación en nuestro presupuesto sigue siendo la misma".



El presupuesto nacional se cayó a fin de año tras el rechazo de la oposición, luego de que el presidente del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, criticara a referentes de Juntos por el Cambio. Desde la Cámara baja, Sergio Massa difundió el impacto negativo en las provincias de no contar con un presupuesto aprobado, debido a que se contemplaban retoques a importantes impuestos. Así, San Juan dejaría de recibir de coparticipación 2.492 millones de pesos en Bienes Personales y 3.284 millones de Ganancias. Sin embargo, el tratamiento de una iniciativa que incluyó ambos tributos "vino a legislar lo que no se pudo incluir en el presupuesto y la estimación es que no habrá disminución", indicó López.