Autódromo: El titular de la UOCRA dijo que una subcontratista de la obra del autódromo Villicum se fue sin pagarles a los obreros. "Las empresas se han dedicado a ganar licitaciones y después terminan subcontratando", dijo Cabello.

El gobierno y los organismos de contralor focalizarán las inspecciones laborales en la obra pública sanjuanina, tras detectar focos de trabajo "en negro" en la mayoría de las empresas constructoras.



La decisión se tomó tras un encuentro que mantuvieron ayer el Ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, y el diputado provincial y secretario General de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), Eduardo Cabello; donde se planteó que las situación se ha vuelto insostenible, ya que los obreros de buena parte de las obras que está financiando el Gobierno se quejan de que cobran tarde y mal porque reciben parte del sueldo en negro, perdiendo la obra social y los seguros. Cabello dijo que las empresas sorprendidas en esta ilegalidad argumentan que lo hacen porque el gobierno provincial se está atrasando en los pagos, algo que fue categóricamente desmentido por las autoridades. Cabello incluso dio un dato sorprendente: dijo que el 70% de las constructoras que ejecutan obras con el gobierno tienen personal no registrado. Tras la reunión, el propio Gattoni sin ocultar su malestar por los hechos se mostró enérgico al indicar que "desde el Estado, de ninguna manera vamos a permitir o hacer caso omiso a que haya trabajo no registrado en la provincia en general, y en particular, menos cuando somos nosotros quienes contratamos a las empresas". Agregó que la provincia está haciendo los pagos a las empresas que ganaron las licitaciones "en tiempo y forma" y garantizó que las arcas cuentan con los recursos necesarios para financiar totalmente las obras que tiene comprometidas. ""Cabello me manifestó que las empresas dicen que les estamos pagando con retraso. No hay ningún tipo de atraso desde el punto de vista financiero, y los precios que se pagan en la obra pública son suficientes como para que las empresas cumplan con todas las exigencias legales que corresponden. Nosotros de ninguna manera vamos a avalar que no cumplan", sentenció el ministro. Por su parte, el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry, confirmó que a pedido del Gobierno sus inspectores "se enfocarán" en la obra pública. ""Vamos a garantizar el trabajo decente, digno y seguro, cuidando los puestos de trabajo, pero garantizando el salario", dijo Esbry.



La revelación promete generar revuelo en el empresariado local, teniendo en cuenta que la denuncia abarca a la mayoría de las empresas. En las últimas horas de ayer, el presidente de la Cámara de la Construcción de San Juan, Eduardo Velazco, dijo estar "sorprendido" por el número de empresas en irregularidad que deslizo la UOCRA. ""Tengo entendido que las empresas constructoras de la entidad no tienen gente trabajando en negro. El perjuicio que produce que algún obrero no registrado tenga un accidente es mayor que el costo de incorporarlo a la nómina", dijo Velazco. De todos modos, agregó que "si eso ocurre" le parece razonable que se incrementen los controles para tratar de evitar y eliminar la tasa de trabajo no registrado.

