YPF planea invertir durante el 2021 cerca de 2.700 millones de dólares en yacimientos y prospecciones por todo el país, después de un 2020 con momentos muy difíciles para la industria petrolífera mundial.

Aunque la empresa argentina sufrió pérdidas globales durante el año pasado -concretamente 1.098 millones de dólares-, el cuarto trimestre del 2020 y la recuperación parcial de la demanda que llevó aparejada ayudó a paliar parcialmente el golpe, lo cual explica en parte la importante inversión que la petrolera argentina va a realizar este año y que espera termine por rendir importantes beneficios. De momento durante el primer trimestre del año, y como consecuencia de la parálisis parcial que todavía sufre la economía, YPF ha perdido 25 millones de dólares.

Vuelta a la normalidad

Con un desplome de los precios sin precedentes -se llegó a pagar porque aquellos que en condiciones normales debieran comprar el crudo se lo llevasen, lo cual es como si a uno le pagasen en el mercado para que se llevase los productos de las baldas porque el almacén está rebosando y deben dejar sitio para más y más producto- la industria petrolífera ha vivido uno de sus peores años del siglo, sin precedentes en la historia cercana, así que el revulsivo que plantea YPF con su mil millonaria inversión se presenta a su vez como esperanza y como oportunidad.

De los 2.700 millones de dólares, 1.500 irán destinados al yacimiento de Vaca Muerta, una de las joyas de la corona de la industria energética argentina. Concretamente los 1.500 millones de dólares se utilizarán para aumentar la producción de gas natural y de petróleo ¿Será una operación exitosa para YPF que afecte de alguna manera a los futuros del petróleo y despierte de nuevo el interés de los inversores? ¿O la inversión se convertirá en una losa para YPF?

¿Qué es operar con futuros?

Una de las formas más habituales de invertir con todo tipo de activos son los futuros, los cuales suponen un contrato entre dos partes en el cual una se compromete a comprar un determinado número de bienes a un precio acordado cuando llegue el momento -de ahí el nombre de futuros, porque se comprometen para una fecha futura con respecto a aquella en la que se realiza el contrato- y la otra se compromete a venderle ese determinado número de bienes al precio convenido cuando llegue el momento.

Aunque en un primer momento el mercado de futuros nació para que un productor pudiera garantizarse la venta de la producción, y un consumidor pudiera garantizarse el suministro de materias primas -en este caso el productor sería YPF y el comprador cualquier empresa que destile y venda el crudo- pronto el mercado de futuros se convirtió por sí mismo en un negocio, y los futuros en un instrumento más que comprar y vender. Por ejemplo, si un inversor cree que el petróleo -que recordemos ya tiene un precio prefijado para cuando venza el contrato- va a ser más caro del precio prefijado en la concreción del futuro, podría comprar esos futuros a buen precio colocándose en este caso en largo, si creyese que el precio iba a ser menor del prefijado se colocaría en corto. Esto último sería parecido a lo que hizo el hedge fund Melvin Capital con las acciones de GameStop, vendió las acciones “prestadas” previendo comprarlas a un precio menor cuando llegase la fecha acordada.

En el caso de los futuros de petróleo -y de muchos otros instrumentos- estos pueden utilizarse en plataformas de trading con apalancamiento, lo cual tiene sustanciales diferencias con otras formas de invertir en futuros, una de las principales es el propio apalancamiento y sus riesgos asociados, y otra es que no crean obligaciones futuras de compra o de venta, sino una obligación contractual entre trader y bróker que se resolverá cuando se cierre la posición, a favor del bróker si salta el stop loss y en cuyo caso se restará capital de la cuenta del trader -es importante operar con una plataforma que proteja al trader frente al saldo negativo, para que no esté en riesgo más dinero del que el inversor haya decidido depositar en su cuenta- y a favor del trader si lo que salta es el take profit.