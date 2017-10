Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) realizaron ayer una jornada de apoyo a la institución en reclamo por lo que denuncian como una falta de recursos para su funcionamiento, que les impedirá realizar tareas de extensión, investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías. Y que también se podrían ver afectados programas, en particular el Prohuerta y la lucha contra la polilla de vid.



No es la primera vez que en el organismo plantean el problema presupuestario porque ya el año pasado denunciaron la reducción presupuestaria y sus consecuencias. Por ejemplo dieron a conocer que no se recibieron recursos para instrumental y equipos de laboratorio e informáticos y no se pudo avanzar en la construcción de las agencias de extensión rural de Valle Fértil y de Iglesia..



En el organismo reconocen que la prioridad del Gobierno nacional ha sido el tema salarial, pero que si la situación por el magro presupuesto no se revierte en la discusión parlamentaria impactará en el normal desenvolvimiento de las actividades que realiza el instituto.