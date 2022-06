Desde el proyecto Josemaría, ubicado en Iglesia, dieron a conocer ayer que antes de anunciar la fecha de inicio de la construcción de la mina van a avanzar con la gestión de los permisos que tienen que ver, por ejemplo, con la línea de alta tensión que abastecerá el emprendimiento y del centro logístico que la compañía quiere construir en el parque industrial de Albardón.

"Lundin Mining y el equipo local del proyecto Josemaría continúan las conversaciones con las autoridades nacionales y provinciales sobre acuerdos comerciales para que el proyecto avance en sus siguientes etapas de desarrollo. Se prevé que esto se logre a finales de este año, antes de que se tome una decisión definitiva sobre la construcción". dijo la compañía en un comunicado.

Sucede que en la provincia hay mucha expectativa con el pronto inicio de la construcción de la mina de cobre, oro y plata por la actividad económica que va a generar con, por ejemplo, la contratación de mano de obra, la compra de insumos y todo el movimiento que va a demandar la puesta en marcha de la mina. Y tiene lugar luego de que el gobernador Sergio Uñac, en una entrevista a DIARIO DE CUYO, diera a conocer que antes de fin de año comenzará la construcción del emprendimiento. "Entre octubre y noviembre inician la construcción de la mina Josemaría. Entre esos meses debe empezar un crecimiento importante de la inversión y la contratación de bienes y servicios", sostuvo el mandatario.

Entre otras tareas que está desarrollando el equipo de conducción de la mina dieron a conocer que "seguimos avanzando a toda marcha en la ingeniería básica, con la adquisición de equipos de entrega a largo plazo, incluyendo la obtención de elementos clave para trituración y procesamiento. También, se están realizando estudios, entre los cuales se incluye la actualización de las estimaciones de costos de manera que reflejen las condiciones actuales y la evaluación de los posibles cambios de alcance con respecto a los planes previstos en el Estudio de Factibilidad 2020 de Josemaría Resources".

Un paso clave para el avance del proyecto fue cuando el 11 de abril pasado, el Ministerio de Minería de San Juan otorgó la Evaluación de Impacto Ambiental y Social de construcción del emprendimiento. Y ahora se espera precisamente que comience a levantarse el proyecto, pero antes la empresa quiere avanzar con otros puntos. Por ejemplo, según expresaron en el comunicado, buscan completar "un Informe técnico actualizado en el cuarto trimestre de 2022". Incluso anticipan que la inversión inicialmente calculada, que iba a rondar los U$S 4.000 millones, pude ser superior. "La compañía considera que la estimación inicial de los gastos de capital del proyecto será superior a U$S 4.000 millones", consignaron. Además, Lundin Mining ya ha destinado U$S 300 millones para estos avances actuales "antes de tomar una decisión sobre la construcción en la segunda mitad de 2022, incluyendo ingeniería básica, compromisos relacionados con componentes de entrega a largo plazo, actividades de preconstrucción y perforación", dice el texto.

Además, desde el proyecto confirmaron la intención de, por primera vez, continuar con las tareas de exploración durante el invierno, cuando normalmente se paralizan los trabajos por las bajas temperaturas. "Durante los meses invernales se va a desarrollar el Plan de Invierno 2022, con vistas a completar los objetivos de los diversos programas de perforación", sostiene en otro pasaje el comunicado.

La mina prevé, hasta ahora, una vida útil estimada en los 19 años.

Comunicación

250 Son los kilómetros que se calcula que tendrá el camino que deberá construir la empresa para llegar hasta el emprendimiento. Actualmente se usa otro que va por La Rioja.

El servicio eléctrico

Según dieron a conocer fuentes oficiales y del municipio de Iglesia, en Josemaría existe la intención de financiar la línea eléctrica de alta tensión que llevará energía no sólo al proyecto sino que también servirá para abastecer al Norte de la provincia. Se trata de cerrar el llamado "anillo energético" con La Rioja y que tendrá un costo total estimado de 200 millones de dólares, aunque el monto a financiar por la empresa rondaría los 20 millones de dólares, indicaron las fuentes. De concretarse, será el primer proyecto de energía eléctrica en el que se aplicará la norma que establece que una empresa minera puede compensar la inversión con el pago de regalías.

El interés es claro: el proyecto contaría con una línea energética con la que podría abastecer sus necesidades. Además, se vería beneficiado otro proyecto como Filo del Sol.