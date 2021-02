El grupo canadiense Lundin había anunciado en 2020 que si todo andaba como ellos planeaban, a fines de febrero de este año presentarían el Informe de Impacto Ambiental de la mina de oro y cobre sanjuanina Josemaría, paso clave para cumplir con el calendario fijado previamente: en 2022 el inicio de la construcción y en 2026 la producción del proyecto que demandará 4.000 personas para construirlo y 2.000 para operarlo. Ayer confirmaron que esa presentación será el lunes 22, seis días antes de terminar el mes. La inversión de U$S 3.090 millones es la mayor desde Lama y la más importante del país, sobre todo en los últimos años de "vacas flacas".



El proyecto, que es explorado desde 2004, está ubicado en un extremo de la provincia en jurisdicción del municipio de Iglesia, 410 kilómetros al Norte de la Ciudad de San Juan, a 10 kilómetros de la frontera con Chile, y sobre los 4.295 msnm. Tiene una vida útil proyectada de 19 años y calculan una producción anual de 136.000 toneladas de cobre, 231.000 onzas de oro y 1.164.000 onzas de plata, según información que se encuentra en la página web del proyecto.



En octubre del año pasado el grupo canadiense presentó el estudio de factibilidad donde estableció un posible cronograma de trabajo, que ahora fue reconfirmado por el responsable de Relaciones Internacionales de Josemaría Resourcis, Iván Grgic: "El estudio de factibilidad prevé que con la aprobación de todos los componentes, se podría comenzar la construcción en 2022. Esta es la previsión y esperamos que se pueda concretar la construcción durante unos cuatro años", cerró.



Luego de que se presente ese informe, la pelota quedará del lado de la provincia. En este sentido el ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo que "el documento se presenta el lunes 22. Una semana o diez días después se convoca a las 24 comisiones conformadas por organismos públicos y privados, municipios y ONGs, que van a analizar el documento. Luego, las audiencias públicas posiblemente serán entre mayo y junio. Se va a publicar todo para que todas las personas interesadas puedan hacer sus aportes", confirmó Astudillo, quien agregó que "normalmente un análisis de este tipo tarda un año, pero el desafío del Ministerio de Minería es lograrlo en ocho meses, para que a fines de octubre ya esté listo si todo marcha bien y queda aprobado", sentenció.



Para que el proyecto vea avances, hubo gestiones políticas que, dicen en el Gobierno sanjuanino en off, fueron claves. En esa categoría anotan el trabajo de Alberto Hensel, quien trajo a Matías Kulfas a San Juan hace pocas semanas y ambos visitaron la mina Veladero. El sanjuanino es secretario de Minería, área que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Kulfas. El problema, aún a sortear, es la traba que tienen las firmas cuyos directorios están radicados fuera del país para que giren sus dividendos a su lugar de origen. Si bien el problema continúa, el propio Kulfas le dijo a este diario antes de subir a Veladero que trabajan para destrabar ese inconveniente. Incluso el gobernador Sergio Uñac habló el tema directamente con el presidente Alberto Fernández. Ayer nadie (del gobierno o la empresa) quiso confirmar las versiones, pero algunos actores importantes del sector dijeron que el contexto internacional del incremento del precio de los metales y estos "gestos" oficiales, pueden estar entre los principales motivos para que los canadienses hayan decidido avanzar.



En un país donde es noticia la fuga de empresas como Falabella, por ejemplo, la inversión que se haría en San Juan le levanta el ánimo a cualquiera. No hay que olvidar que Barrick puso 540 millones de dólares a comienzos de la década del 2000 en Veladero y 5.000 millones más para Lama; el último dato de este calibre.

Proceso

La mina de cobre tiene un producto final que es el concentrado de cobre, que también tiene oro y de plata. El concentrado es parecido a una arena fina mojada. Se espera que se exporte un promedio de 2.000 toneladas desde el Norte de San Juan en camiones, para hacer transbordo en tren desde Albardón.

Audiencias

No se sabe aún si las reuniones de las 24 comisiones y las audiencias públicas van a ser presenciales o virtuales, dijo el ministro de Minería Carlos Astudillo. Eso se definirá a medida que pase el tiempo y del desarrollo de la pandemia en la provincia. El funcionario agregó que se definirá junto al Comité Covid.