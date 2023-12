La inflación atraviesa todas las aristas de la economía del país y la época de comprar regalos a los niños tampoco está exenta. En ese marco, una empresaria del rubro, que prefirió la reserva de su identidad, dijo que, si bien hubo movimiento durante la Navidad, las ventas bajaron un 30 por ciento con respecto a 2022, por lo que, "para Reyes, si esto que ocurrió está igual, supongo que también vamos a vender un 30 por ciento menos que el año pasado". En esa misma línea, Agostina Brunori, propietaria de Mundo Didáctico, señaló que las ventas se tranquilizaron esta semana, por lo que para el 6 de enero "se va a vender menos que el 25 de diciembre". Por su parte, Víctor Álvarez, propietario de Itonuel, dijo que, aunque hubo bastante movimiento de clientes, si se hace una comparación interanual, "estamos un poco por debajo teniendo en cuenta la inflación" por lo que la perspectiva para la semana próxima "dependerá de lo que a las personas les haya quedado en el bolsillo".

Las largas filas en las jugueterías sanjuaninas durante la víspera de Navidad se han visto disminuidas en el último año. No obstante, el esfuerzo de los padres por mantener la ilusión de los niños aumenta con el tiempo. Por lo tanto, pese a la devaluación, los clientes se hicieron presentes en locales dedicados a la venta de juguetes, previo a Noche Buena, y compraron sus regalos para poner en el arbolito. Así, en una de las jugueterías señalaron que "no hemos perdido al cliente, la cantidad de tickets han sido incluso más que el año pasado, sino que no pudieron gastar tanto como años atrás". A la vez, explicaron que, a la hora de elegir, las personas tendieron a gastar "entre 15 mil y 20 mil pesos" porque "se avocaron a comprar la comida para Navidad y el juguete para al niño porque no se lo quiere defraudar".

Desde el sector reconocieron que, después de que el precio del dólar oficial pasó de 400,50 a 827,75 pesos para la venta, el valor de los juguetes sufrió notables aumentos que escalaron entre un 25 y 30 por ciento más. Sin embargo, después de la devaluación, los precios no han variado, por lo que, durante la próxima semana, mantendrán los mismos valores que para el 25 de este mes. Sin bien en el mercado se pueden encontrar juguetes de todo tipo de calidad y precios, los más populares, como los "bebés llorones", rondan los 56.990 pesos; las muñecas tipo Barbie están en 14.490 pesos, el set de maquillaje en 10.990, camiones tipo Duravit en 19.990 pesos y dinosaurios en 9.490 pesos.

Álvarez señaló que este año sorprendió la cantidad de personas que se volcaron a la financiación para poder llevar el regalo para Papá Noel. "Los clientes compraron mucho con tarjeta de crédito, pero en una cuota", debido a que, a partir de la segunda, la mayoría de los bancos o financieras ponen algún tipo de recargo, indicó.

En ese marco, Brunori comentó que, en la semana previa al 25, no hubo mucho movimiento en su local. Sin embargo, "sí hubo ventas miércoles, jueves y viernes de la semana de Navidad". La empresaria explicó que, "en años anteriores, he vendido menos cantidad, pero en montos de juguetes más caros. Hasta ahora ya he vendido varios regalitos para Reyes, pero se buscan productos más económicos de los que se llevaron para Papá Noel". Así, señaló que, previo a año nuevo, las personas son "más precavidas" a la hora de gastar, por lo estimó que las ventas van a ser "menos que en Navidad".

Lo menos comprado

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), todos los artículos del rubro tuvieron un retroceso en cuanto a las ventas, a excepción de productos de aire libre, como inflables, pelotas, lanza aguas y juegos didácticos, entre otros.

Cifra

18 mil pesos fue el ticket de compra promedio. El dato se desprende de un informe de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).

Inflación

Según un relevamiento de DIARIO DE CUYO, los juguetes sufrieron incrementos que van por encima del 200 por ciento en 17 meses. Así, una muñeca Julieta, que en 2022 se conseguía en 15.900 pesos, hoy está en 54.990 pesos, es decir, un 226,98 por ciento más.