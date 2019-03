La Argentina registró un superávit comercial de US$ 36 millones con Brasil en febrero, cuando en igual período del año pasado había tenido un déficit de US$ 700 millones, con lo que sumó así el tercer mes consecutivo con resultado favorable.

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil totalizó US$ 1.758 millones en febrero de 2019, un 20,8% inferior al valor registrado el año anterior. El resultado fue consecuencia del importante retroceso de las importaciones argentinas desde Brasil (41,5%), que sumaron US$ 861 millones, y por el avance de las exportaciones locales hacia aquel destino (19,6%) por US$ 897 millones.

"En cuanto a las ventas al país vecino, estas se vieron impulsadas por una economía brasilera que paulatinamente acelera su recuperación", indicó la consultora Ecolatina.

También influyó el tipo de cambio que, a pesar del retraso que mostró en enero y gran parte de febrero, aún se mantiene en una zona competitiva, agregó la compañía.

En este sentido, la participación argentina en las importaciones del país vecino treparon a 7,1%, frente a 5,2% en febrero de 2018, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

Por último, los principales crecimientos se registraron en trigo (ayudado por una cosecha récord) y cebada, vehículos de carga, combustible y aluminio. Las importaciones desaceleraron su contracción en febrero; no obstante, la misma continúa siendo por demás contundente, explicó Ecolatina.

"La fuerte caída del salario real que observa la Argentina golpea la demanda de bienes finales, mientras que la recesión económica presiona sobre las compras de insumos, maquinaria y combustible", señaló.

La Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, por debajo de China (US$ 2.668 millones) y Estados Unidos (US$ 2.078 millones). Asimismo, respecto a los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó tercero también, detrás de China (US$ 4.553 millones) y Estados Unidos (US$ 2.157 millones).