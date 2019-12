La Mesa de Enlace se reunirá de urgencia el lunes para definir los pasos a seguir ante la sorpresiva decisión del Gobierno de aumentar las retenciones a las exportaciones. Lo confirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pellegrina, quien anticipó que la medida "cayó muy mal" entre los productores.

Pellegrina estimó que esa decisión significará una pérdida de "1.800 millones de dólares adicionales para nuestro sector" y que fundamentalmente perjudicará a los productores del interior.

"Nosotros estamos con la comisión de enlace siempre convocados y conectados, vamos a tener una reunión la semana para ir evaluando qué hacer porque hay malestar en los productores agropecuarios, sobre todo del interior de Argentina. Y algunos sectores son más protestones que otros", dijo el titular de la SRA.

"Realmente esto ha caído muy mal. Cuando estuvimos con Alberto Fernandez conversando una cantidad de cosas que tiene que ver con la política agropecuaria, fue muy claro en restablecer el diálogo, en olvidar lo pasado y que íbamos a ser consultados, que nos iban a convocar, eso no fue lo que sucedió", insistió.

Agregó el dirigente que coincidió "en algunos eventos sociales con el ministro Basterra y nada se nos anticipó. Arrancan siempre por el campo, todavía no sabemos el paquete de medidas, hacia donde van a conducir la economía en general, pero ya sabemos que van a buscar siempre el atajo del dinero capturado por las retenciones, cosa que no entendemos y lo conversamos con Fernandez dado que el entiende que la economía exportadora es la que necesita este país para poder ingresar dólares que hacen falta para pagar deudas y equilibrar las deudas".

En declaraciones al programa Dato sobre Dato, en radio Millenium, resaltó que "este esquema de retenciones es el esquema más regresivo para esa circunstancia."

"Nosotros entendemos que suben a 12%. En la delegación de facultades que hizo el Congreso al Ejecutivo el año pasado cuando se consolidó el nuevo presupuesto, se hablaban que las retenciones eran del 12% con un tope de 4 pesos para determinadas categorías de productos y de 3 pesos en otra categoría de productos. Lo que se ha eliminado son los 4 pesos como tope, de manera que todo eso corre al 12%", explicó.

Sin embargo, "siguen estando a 3 pesos de retención fija una cantidad de cuestiones de las economías regionales y algunos productos lácteos."

"Se restablece para alguna de esas posiciones un nivel del 9% que abarcaría la leche en polvo que se exporta, las carnes...", dijo. "Como 18 ya tenía la soja, al agregarse este 12%, se lleva al 30%". Estamos mirando todavía como es el tema del diferencial que existía antes entre la soja procesada y la soja en grano, que aparentemente también podría restablecerse, cosa que nos preocupa porque es una transferencia del sector productivo al sector industrial", agregó.

También advirtió Pellegrina que en "cereales y oleaginosas el impacto de las retenciones que tenían son 1800 millones de dólares adicionales que salen del sector, que van a las arcas públicas y eso es gran parte del problema, esto va a cubrir déficit de un estado muchas veces ineficientes que no nos devuelve nada y que verdaderamente además sigue gastando el Estado como si sobrara. Nada se habla del gasto público, productivo y que por ese camino también hay que hacer un ajuste".

"Tiene un impacto enorme sobre los márgenes de retorno de distintos cultivos en distintos lugares del país. El año que viene el impacto será más grande, es claro, cuando usted analiza una serie histórica de producción relacionada con las retenciones, se ve claramente que cuando no hay retenciones aumentan rápidamente y cuando se reimplantan las retenciones cae la producción", comentó.

Sobre si el procesamiento de dirigentes del campo por la protesta del 2008 contra la 125 contenía una amenaza para que el campo no vuelva a protestar en las rutas, Pellegrina dijo: "Es un proceso larguísimo que excede los plazos normales de la justicia y llama la atención. Ese proceso ha ido y vuelto muchas veces. El juez había sobreseído a todos los imputados en aquel momento, la Cámara de Rosario rechazó eso".

Entonces, "el procesamiento ha caído en un momento extrañísimo. Uno no puede saber si esto es el proceso normal de la justicia o si efectivamente hay por detrás algún mensaje político. Lo que es claro que es un momento injusto el momento que está pasando nuestros dirigentes." "Hay manifestaciones de todo tipo, no solo en la Ciudad de Buenos Aires que cortan calle, sino vemos camiones bloqueando ferrocarril, acciones de esa naturaleza, y no se hace nada... A 11 años después se acuerdan de una asamblea en una ruta. Es insólito", se quejó Pellegrina.