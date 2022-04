En una intensa jornada de trabajo, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, estuvo reunido ayer con integrantes de la Mesa de la Productividad, que le plantearon un total de ocho pedidos relacionados con los problemas por los que atraviesan, por ejemplo la falta de gas y el problema de las asimetrías regionales. Sobre el tema del gasoil, el funcionario aseguró que "no habrá inconvenientes" porque si no hay suficiente se va a importar. También anunció herramientas de financiamiento por un total de $3.500 millones para impulsar el crecimiento de las pymes sanjuaninas. Estos fondos serán destinados a promover las exportaciones, sustituir importaciones, mejorar las condiciones de acceso al crédito y fortalecer al entramado productivo local.

En el salón Cruce de los Andes, el ministro nacional junto al gobernador Sergio Uñac y el titular de la Producción, Ariel Lucero, mantuvo un encuentro con los representantes de la Mesa de la Productividad, un espacio del sector empresario con problemas comunes. Por la Unión Industrial estuvieron el presidente de la entidad en la provincia, Ricardo Palacios, y Hugo Goransky, integrante del Comité Ejecutivo de la UIA Nacional; Julián Rins, de la Cámara de la Construcción, y Antonio Giménez, de la Cámara de Comercio Exterior.

Los representantes del sector productivo plantearon una serie de cuestiones relacionadas con la falta de gas y de gasoil, una ley de modernización laboral, una norma de promoción de desarrollo federal, una nueva ley pyme, que los aumentos de tarifas sean compensados con rebajas de impuestos, que haya estabilidad del sistema cambiario y tributario y la revisión de la política de control de importaciones y disponibilidad de divisas. También pidieron poder importar maquinaria cuando no la consigan en el mercado nacional y un pedido de incremento de los reintegros a la exportación de pasas, equivalente al resto de los productos de la cadena vitivinícola.

La presentación de las líneas de crédito tuvo lugar en el Centro Cívico, en un encuentro con representantes del sector empresario, cooperativas y sindicatos. Una de las partidas tiene que ver con la ampliación por un monto de $500 millones de la línea de fondeo para préstamos directos a entidades financieras provinciales. La línea, que cuenta con el respaldo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) y que se instrumenta a través del Banco de San Juan, duplicó su cupo total a $1.000 millones para acompañar los proyectos de inversiones productivas de más pymes de sectores estratégicos en la región.

Por ejemplo, Taranto SA fue beneficiada con un préstamo para la instalación de paneles de energía fotovoltaica para abastecer su demanda de energía; Agrícola Presidente SA recibió una ayuda para la implantación de 250 nuevas hectáreas de nogales, Café América SA desarrollará un nuevo feedlot para 6.000 cabezas de ganado vacuno, y Caleras San Juan tiene previsto instalar un nuevo horno de calcinación de piedra caliza Maerz. Cada uno de los préstamos es por un total de $100 millones.

Otro de los anuncios fue un fondeo por $1.000 millones para que la provincia, a través del Banco de San Juan, otorgue financiamiento para operaciones de leasing destinadas a la adquisición de bienes de capital para la realización de inversiones productivas.

Además, habrá otra línea de crédito con un cupo de $1.000 millones para micro, pequeñas y medianas empresas del sector agrícola que necesiten realizar instalaciones de sistemas de riego por goteo y de energía fotovoltaica, perforaciones de pozos y construcción de reservorios e instalación de energía fotovoltaica. Otra línea por $500 millones será para nuevas plantaciones de frutos secos (pistacho, nueces y almendras) con destino de exportación, y otra línea con un monto total de $500 millones para inversiones en nuevas plantaciones de tomates y hortalizas, que tengan por objeto sustituir importaciones de dichos productos.

Una respuesta para Josemaría

Frente al planteo expresado desde Josemaría, que tiene ver con la necesidad de que se firme un compromiso escrito entre el Gobierno nacional y la compañía que exprese la voluntad de no cambiar las reglas de juego en el futuro, como un condicionante para avanzar con la puesta en marcha del proyecto, el ministro Matías Kulfas fijo su posición en el programa Demasiado Información, de Radio Sarmiento. Expresó que "he escuchado sobre el tema y puedo decir que estamos en contacto con el proyecto. La realidad es que Argentina tiene una Ley de inversiones mineras que garantiza la estabilidad fiscal de modo que no hace falta ninguna cuestión adicional". Y agregó que "por otro lado está el decreto 234, al que seguramente se va a adherir Josemaría, en el cual se establece una estabilidad respecto al acceso a las divisas. Estamos trabajando en eso, que la que la empresa se quede tranquila en que el marco jurídico vigente se va a sostener. Garantizo que no va a haber ningún inconveniente", sostuvo el funcionario nacional.