Carlos Lehmacher, coordinador regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el organismo que lleva adelante el Programa Nacional de Prevención y Erradicación de Lobesia botrana; informó a DIARIO DE CUYO que la Nación este año enviará fondos para combatir la plaga que afecta la productividad de los viñedos desde hace 10 años. El funcionario indicó que el ministro de Producción, Luis Basterra, le comunicó que va a girar a esta provincia 117 millones de pesos, es decir el 30% de los 390 millones que este año se destinarán a luchar contra la Lobesia, un plaga que hace 10 años golpea a los viñedos. El 70% restante de los fondos corresponden a Mendoza, debido al tamaño de las parcelas productivas. En total, Cuyo recibirá 390 millones de pesos.



De concretarse, será la primera vez en cuatro años que el costo de esa campaña vitivinícola nacional no la tenga que asumir la provincia. Es que a pesar de que hay una ley sancionada en el Congreso en el año 2015 que dice que la Nación debe financiarla, el gobierno de Macri no la derogó pero tampoco le dio financiamiento. El año pasado la gestión uñaquista destinó 180 millones de pesos para la campaña. Para esta temporada los envíos previstos serán modestos, debido a la crisis financiera que padece Argentina por el coronavirus. No se sabe aún si la gestión uñaquista destinará fondos extra para atender la campaña con la magnitud del año pasado, sobre unas 25.000 hectáreas en riesgo (ver aparte). "La provincia tendrá que decidir en qué usará los fondos dentro del programa nacional. La plata será sólo para insumos, tales como feromonas, dispensers o insecticidas; nada para contratos de personal", indicó Lehmacher, quien agregó que se reunirá esta semana con el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, para analizar este tema. Fuentes del sector señalaron que este año habrá que conformarse con el stock nacional disponible, ante las dificultades para importar esos productos por la pandemia. El funcionario del Senasa informó que Mendoza calcula que el programa este año le va a costar 450 millones y le van a tocar sólo 273 millones. De todos modos esa provincia cuenta con una ley provincial por la cual se le cobra a los productores que tienen más de 10 hectáreas los costos de los insumos. San Juan no tiene ley y no le cobra a los productores. Tener controlada esta plaga es fundamental para poder contar con exportaciones de buen volumen y calidad, y si no se continúa con el combate y se bajan los brazos es contraproducente.



Lehmacher también informó que está avanzada la negociación con Brasil para eliminar la exigencia de bromuración de la uva (que es lo que mata la araña de la vid) para entrar a ese país, pero indicó que para que se cumpla es necesario tener un laboratorio armado y esta infraestructura está retrasada por la pandemia.

En un mes debería iniciar la campaña



A fines de agosto o principios de setiembre, acompañando la brotación de la vid, debería empezar la campaña de lucha contra la Lobesia botrana, de acuerdo a lo que informó el Director de Sanidad Vegetal, Diego Molina. En esa época es cuando se ponen los difusores de feromonas, para seguir después con las aplicaciones aéreas con insecticida o las aplicaciones hechas por el propio productor, cuando se advierte el "pico de vuelo" de la polilla a través del monitoreo.

Para mantener a raya la plaga en San Juan las autoridades vienen centrando las aplicaciones en alrededor de 25.000 hectáreas de viñedos que están en riesgo en cuatro departamentos: Sarmiento, 25 de Mayo, 9 de Julio y Caucete. El número exacto se conocerá cuando arranque la temporada y se adviertan dónde aparece o no la plaga.

Molina dijo a modo de balance, que en donde se ha puesto la feromona y los productores han respondido realizando las aplicaciones manuales con los insecticidaa que les entrega gratis el Gobierno, "se han logrado muy buenos resultados". Añadió que hay zonas o picos de capturas en distintos lugares y cuando los inspectores provinciales realizan el seguimiento se advierte que ocurren "porque los productores no han hecho las aplicaciones y eso da como resultado que se aumenta el número de captura y que complique a toda la campaña". Por eso el funcionario agregó que se está trabajando "muy fuerte" en el campo local, con un grupo de ingenieros que están realizando extensión rural para acercarle la información a los productores sobre los estragos que hace la plaga.

"No queremos que queden productores que encargan los tratamientos y luego no los hacen, más allá de que el Estado tenga o no la capacidad de poder proveerles", indicó Molina.

Lobesia botrana o "polilla de la Vid" es un insecto que produce daños directos en el cultivo de la vid provocando pérdidas en los volúmenes de producción, menor rendimiento por planta y afecta, además, la calidad de la fruta tanto para consumo en fresco como para vinificación. Además, favorece el ataque de diversos hongos patógenos que provocan la podredumbre del racimo.