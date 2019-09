La Obra Social Provincia informó que presta servicios a 147 mil afiliados sanjuaninos, y se nutre sólo con los ingresos de 111 mil activos. El resto son pasivos y los que mayor gasto representan.

La compleja situación económica que vive el país, con aumentos fuertes de precios en todos los ámbitos tras la devaluación, ha puesto en jaque a la medicina, y por ello en la Obra Social Provincia han decidido implementar una serie de medidas para atravesar la crisis y contener el gasto, según anticipó a DIARIO de CUYO su interventor Javier González.

Dos de ellas impactan directo en el afiliado: por un lado, se decidió implementar un aumento del bono de consulta que deben comprar para atenderse con el médico, el cual trepa un 200%, y por otro, la decisión de reprogramar las operaciones que no sean urgentes.

Otras dos medidas atañen especialmente a los médicos a quienes se les pretende pagar un monto fijo o cápita equivalente a 70.000 consultas por mes solamente, es decir, un 77,7% de lo que se está erogando en la actualidad, que son alrededor de 95.000. Otra acción que piensan implementar es un padrón de médicos acotado a aquellos profesionales que acepten estas condiciones de ajuste que está proponiendo la obra social para afrontar la crisis.

Estas últimas medidas abren un frente de conflicto con los médicos. Mario Penizzoto, presidente del Colegio Médico contó que el lunes pasado tuvieron una reunión con directivos de la OSP donde hubo un rechazo "unánime" a la propuesta. No obstante en la noche del miércoles se decidió bajar la información a todas las sociedades científicas de la provincia -círculos y asociaciones de cada especialidad médica, como ginecólogos, traumatólogos, cardiólogos, pediatras, etc- para que tomen una decisión y la informen al colegio.

Penizzoto explicó que de implementarse un tope de consultas limitado a 70.000 mensuales, significa un desembolso de unos $28 millones y se le pagaría al médico $387. ""Pero si se hacen 90.000 consultas el pago que recibirá cada profesional, al pagarnos sólo por 70.000 consultas bajaría a $250. En una época de crisis, cuando uno piensa que la obra social nos puede aumentar la consulta la estarían bajando", dijo el profesional. Agregó que ya se ha implementado un sistema de recetas para pacientes crónicos, sin tener que pagar una orden al médico que ha provocado que los ánimos ""no sean los mejores". ""Entendemos la situación de la OSP que no escapa al país, ellos tienen un límite de disponibilidad de fondos y deben tratar de administrarlos de la mejor manera posible, pero sin lesionar el ingreso a los médicos", dijo el directivo. Por su parte, el interventor de la Obra Social dijo que estas medidas "no son una cuestión caprichosa", sino que los costos ""están subiendo para todos y se hace difícil aplicar a cada una de las necesidades los aumentos que se están produciendo".