A pocos días de que tengan que hacer frente al pago del aguinaldo, los industriales volvieron a pedirle al Gobierno que permita un mecanismo para que las empresas puedan abonarlo en cuotas. En un encuentro virtual que tuvieron con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, los miembros del comité ejecutivo de la UIA le plantearon que hay serias dificultades para cumplir con ese compromiso de una sola vez -una reciente encuesta reveló que más del 50% de las firmas no lo puede hacer- y le sugirieron que el Estado habilite a hacerlo en al menos tres cuotas. De lo contrario, avanzará cada sector con su respectivo sindicato.

La UIA le hizo ya este planteo ayer al ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien les contestó que una norma así no podría ser general porque hay muchas empresas que tienen un buen nivel de actividad. Entonces, al abogado laboralista Daniel Funes de Rioja se le ocurrió una salida: proponer que sólo sea para las firmas inscriptas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP). Y así se lo dijeron al ministro Kulfas, aunque no hubo respuesta por el momento.

Según precisó un directivo de la UIA ante la consulta de Infobae, “en las industrias, la mayoría de los convenios no habilita el pago en cuotas. La Ley Pyme dice que las empresas podrán pagar aguinaldo en cuotas, pero los convenios colectivos no lo autorizan; por lo tanto, se puede discutir pero es tener otro frente de conflicto”.

Sobre la continuidad del ATP, Kulfas les dijo que seguirá en junio pero con un mayor foco de atención para las empresas que se ubican en zonas que todavía cumplen con el aislamiento obligatorio. También habrá un criterio sectorial, en función de cuán crítico sea el rubro.

En las zonas donde todavía existe el ASPO, la ayuda estatal para pagar salarios se mantendrá sin cambios, es decir, con un máximo de dos salarios mínimos ($33.750), pero en los lugares donde hay DISPO (distanciamiento social), el monto del ATP se reducirá, aunque levemente, aseguraron en la cartera productiva.

“El impacto será mínimo y podrán compensar esa baja con los créditos al 24%, que se relanzarán en breve”, aclararon. Los detalles serán anunciados esta semana, probablemente mañana, luego del encuentro del gabinete económico. Lo que también quedó claro es que el Gobierno seguirá apoyando, con distintas medidas, a los sectores más críticos por la actual coyuntura, como el turismo, la gastronomía, el esparcimiento, la hotelería, entre otros.

“Me tranquilizó cuando dijo que no iban a abandonar el interior. Porque si bien gran parte del interior está con DISPO, los grandes centros de consumo están en el AMBA, por lo que hay muchas empresas sin ventas. El 30% de las empresas tienen una caída superior al 60% en ventas”, aseguró el industrial José Urtubey.

En lo que está trabajando el Banco Central (BCRA) es en la normativa para lanzar el programa Pyme Plus 2, un plan de créditos al 24% para que todas las pymes, incluso las que no tienen historia crediticia y que por ende no pudieron acceder al anterior, puedan pedir financiamiento para pagar sueldos.

La eventual marcha atrás de la flexibilización de la cuarentena en las zonas más afectadas por la pandemia, como el AMBA y Capital Federal, fue otro tema de debate entre los empresarios, quienes se manifestaron muy preocupados ante la posibilidad de que se vuelva a fase 1.

Kulfas también les adelantó a los empresarios que está terminando de definirse un nuevo DNU que volverá a darle los beneficios del decreto 814 a las zonas del interior alejadas de los centros urbanos. El plan se llamará “Industrialización federal” y dispondrá, como era la norma anterior, de reducciones de las cargas patronales para las empresas del interior.

También hablaron del caso Vicentín. Tras un pedido de la UIA, Kulfas reiteró que la posición del Gobierno es buscar una solución que salve la empresa y los trabajadores y que la decisión de intervenir la compañía y plantear la expropiación no tiene nada de ideológico. Remarcó que se está trabajando en una alternativa superadora, que es la que acercó el gobernador santafesino Omar Perotti.

Finalmente, la agenda pos pandemia también fue eje de discusión entre Kulfas y los industriales. Lo que resolvieron es armar una mesa de análisis de las medidas que tiene en estudio la UIA, entre las que se destacan la jubilación anticipada y el seguro de desempleo.